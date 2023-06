RWO: Ezekwem will zu alter Stärke zurückfinden - Nowak sucht noch Verstärkungen

Cottrell Ezekwem wechselte vom Drittligisten SC Verl zu Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga West. Bei RWO will der Verteidiger wieder aufblühen.

Mit Cottrell Ezekwem hat sich Rot-Weiß Oberhausen für die kommende Spielzeit in der Regionalliga West einen Spieler aus der 3. Liga geangelt. Der 2,02 Meter große Innenverteidiger wechselte vom SC Verl zu RWO.

Vergangene Saison fiel Ezekwem aufgrund einer Fußoperation lange aus und konnte deshalb sein Potential in Verl nie voll ausschöpfen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 24-Jährige lediglich auf sechs Einsätze. Nun will der Verteidiger bei den Kleeblättern zu alter Stärke zurückfinden.

Nach dem erfolgreichen Trainingsauftakt in Oberhausen herrschte bereits gute Stimmung beim Neuzugang. "Das Training war sehr gut und es hat sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs zusammenzuspielen. Ich habe die Leichtigkeit in meinem Spiel wiederentdeckt und will wieder zu meiner alten Stärke zurückfinden", erklärte der Abwehr-Hüne.

In Bezug auf die neue Saison gab sich Ezekwem ebenfalls kämpferisch. Durch seine enorme Körpergröße will der neue Mann auch vor dem gegnerischen Tor für Gefahr sorgen.

"Meine persönlichen Erwartungen sind, dass ich wieder torgefährlicher werde als in der Vergangenheit und dass ich meine Größe ein bisschen als Waffe nutzen kann. Wir wollen als Mannschaft möglichst viele Siege holen und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht", äußerte sich Ezekwem im Hinblick auf die kommende Saison.

Weitere Verstärkungen im Anmarsch?

Obwohl Rot-Weiß Oberhausen schon einige namhafte Spieler für die neue Spielzeit verpflichten konnte, verriet RWO-Cheftrainer Jörn Nowak, dass auf einigen Positionen weiterhin Bedarf herrsche.

Derzeit sondieren wir jedoch in Ruhe den Markt und prüfen unsere Möglichkeiten und wir werden nur tätig werden, wenn uns ein Spieler auch definitiv weiterhelfen kann. Jörn Nowak

"Grundsätzlich sind wir noch auf der Suche, um uns auf der rechten defensiven Außenbahn breiter aufzustellen. Auch im zentralen offensiven Mittelfeld könnten wir noch was machen. Derzeit sondieren wir jedoch in Ruhe den Markt und prüfen unsere Möglichkeiten und wir werden nur tätig werden, wenn uns ein Spieler auch definitiv weiterhelfen kann", erklärte Nowak in Bezug auf etwaige weitere Neuverpflichtungen.

