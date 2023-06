Rot Weiss Ahlen: Ex-Kray-Trainer kommt - Auch ehemaliger ETB-Torwartcoach unterschreibt

Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat seinen Trainerstab erweitert. Es kommen ein neuer Assistent, Torwartcoach und Videoanalyst.

Mit Fabian Springob als neuem Co-Trainer, Sascha Alabrese als Torwarttrainer und Salman Sonkaya als Videoanalyst hat Rot Weiss Ahlen drei neue Leute für die sportliche Abteilung vorgestellt.

Springob wird Chefcoach Daniel Berlinski zur Seite stehen. Er verfügt über die A-Lizenz, war zuletzt Cheftrainer der U17- sowie U19-Mannschaft beim Wuppertaler SV und hat auch im Seniorenbereich beim FC Kray in der Oberliga sowie zuletzt in der Bezirksliga in Solingen gearbeitet.

"Fabian ist bekannt für seine Fähigkeit, junge Spieler zu fördern und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Seine vielseitigen Kenntnisse und sein Engagement für die Entwicklung des Teams werden zweifellos einen positiven Einfluss auf unsere Spieler haben. Zudem ist geplant, in Kürze die Position eines zweiten Co-Trainer zu erweitern, um das Trainerteam weiter zu verstärken", erklärt Orhan Özkara, Sportchef der Ahlener.

Alabrese, der neue Torwarttrainer, bringt ebenfalls große Erfahrung mit. Özkara: "Mit seiner B-Lizenz als Torwarttrainer und seiner Vergangenheit als Torhüter sowie Trainer beim ETB SW Essen ist er bestens qualifiziert, um unsere Torhüter auf höchstem Niveau zu coachen." Alabrese hat auch Hospitationen bei namhaften Vereinen wie Real Madrid und RB Leipzig absolviert.

Darüber hinaus wird Sonkaya den Ahlener Trainerstab verstärken. Als Student der Sportwissenschaften, Gesundheit und Ernährung verfüge er über ein fundiertes Verständnis für die physischen und mentalen Aspekte des Fußballs. Salman besitzt ebenfalls die B-Lizenz und hat als Videoanalyst sowie Co-Trainer auch schon für die Sportfreunde Lotte gearbeitet. "Seine Expertise in der Videoanalyse und im Teammanagement wird dazu beitragen, dass unser Team kontinuierlich wächst und sich verbessert", so die Hoffnung von Özkara.

Der Ahlener Sportchef ergänzt: "Mit diesen neuen Mitgliedern in unserem Trainerstab sind wir zuversichtlich, dass wir unser Team auf ein neues Level heben können. Wir werden hart arbeiten, um unsere Spieler bestmöglich zu unterstützen und unseren Fans auf dem Spielfeld großartigen Fußball zu bieten."