Der SC Wiedenbrück will auch in der nächsten Saison wieder den Klassenerhalt schaffen. Für dieses Vorhaben sind die Personalplanungen schon weit fortgeschritten.

Seit der Saison 2020/21 spielt der SC Wiedenbrück in der Regionalliga West und hat sich unter Trainer Daniel Brinkmann mittlerweile zu einer festen Größe in der vierthöchsten Spielklasse etabliert. Damit auch die kommende Spielzeit erfolgreich verläuft, arbeitet der SCW schon fleißig am Regionalliga-Kader für 2023/24.

Mit Ben Hüning (Rot-Weiss Essen U19), Dominique Domröse (SV Rödinghausen), Francesco Di Pierro (SC Preußen Münster II), Cinar Sansar (Tebe Berlin), Benjamin Friesen (Kickers Emden), Imran Ali (1. FC Monheim), Steffen Rohwedder (SV Atlas Delmenhorst) und Iskender Aslan (eigene U19) konnte der Regionalligist bereits acht Zugänge unter Dach und Fach bringen.

Die neunte Neuverpflichtung ist ein Akteur, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit für den SC Wiedenbrück seine Schuhe schnürte: Maik Amedick. Der 21-jährige Defensivstratege wurde im Januar 2022 von der U23 von Borussia Dortmund nach Wiedenbrück ausgeliehen und nun fest verpflichtet.

Das gab der SCW in den sozialen Medien bekannt. "Mit der Verlängerung von Maik Amedick gelingt uns der nächste Coup. Wir können unsere Top-5-Abwehr aus der letzten Saison halten. Maik ist nach seinem Leihende eine Neuverpflichtung von Borussia Dortmund II", heißt es in der Mitteilung.

In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich Amedick in Wiedenbrück zum wichtigen Leistungsträger und stand in 33 der 34 Liga-Partien in der Startelf. Dabei erzielte der Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, drei Treffer. Nur sein Abwehrpartner Tim Böhmer absolvierte noch mehr Einsatzminuten (3006) als Amedick (2915). Auf dem Weg zum Klassenerhalt war der 1,84-Meter-Mann ein wichtiger Faktor.

Von 2015 bis 2022 spielte Amedick sieben Jahre für Borussia Dortmund und wurde 2019 mit der U17 des BVB Westdeutscher Meister. Weil er bei der U23 in der 3. Liga keine Spielpraxis bekam, folgte der Leihwechsel zum SC Wiedenbrück, wo der gebürtige Paderborner erstmals im Seniorenfußball Fuß fasste. Jetzt ist klar: Maik Amedick wird auch in der kommenden Spielzeit im Jahnstadion auflaufen.