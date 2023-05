1. FC Bocholt: Nächster Neuzugang kommt vom SC Preußen Münster - Fakhro hat sich entschieden

Der 1. FC Bocholt hat am Mittwochabend (17. Mai 2023) den nächsten neuen Spieler für die Saison 2023/2024 präsentiert.

Der 1. FC Bocholt hat Dildar Atmaca verpflichtet. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster an den Bocholter Hünting, wo er einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024 unterzeichnete.

Atmaca wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld ausgebildet, bevor es ihn 2021 zu den Würzburger Kickers zog. Dort absolvierte der schnelle Flügelspieler zehn Spiele in der 3. Liga (eine Torvorlage).

Im Sommer 2022 verpflichtete der Bocholter Ligakonkurrent Preußen Münster Atmaca. Bei den Adlerträgern wurde der 1,74 Meter große Rechtsfuß vier Mal in der Regionalliga West und sieben Mal für die U23 in der Oberliga Westfalen (ein Tor) eingesetzt. Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums und Kaderplaner in Bocholt, sagt: "Dass sich Dildar trotz vieler anderer lukrativer Angebote für uns entschieden hat, erfüllt uns mit Stolz. Mit ihm gewinnen wir eine unfassbare Geschwindigkeit. Kadi ist außerdem sehr stark im Eins-gegen-Eins. Wir freuen uns sehr darauf, ihn in der kommenden Saison bei uns spielen zu sehen!" Dietmar Hirsch, neuer Trainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: "Er passt zu einhundert Prozent zu unserer Art Fußball zu spielen und zu unserer Philosophie. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Stärken im Offensivdribbling wird er unser Angriffsspiel beleben. Auch charakterlich wird er sehr gut zur Mannschaft passen. Ich bin mir sicher, wir werden alle sehr viel Freude an ihm haben."

1. FC Bocholt: Schon sieben Neue - Beckert und Fakhro bleiben Mit Dildar Atmaca (SC Preußen Münster), Dominik Klann (SC Verl), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV), Brian Campman (De Treffers Groesbeek), Noah Salau (Wuppertaler SV), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen) und Dustin Heveling (eigene U19) haben die Bocholter nun schon sieben neue Spieler für die kommende Serie unter Vertrag genommen.

Zudem gaben die Bocholter bekannt, dass Marc Beckert und auch Torjäger Malek Fakhro ihre bis zum Sommer 2024 gültigen Verträge in Bocholt auf jeden Fall erfüllen werden.