SG Wattenscheid: Zwei weitere Spieler gehen mit in die Oberliga - zweiter Zugang fix

Die SG Wattenscheid plant nach dem Abstieg die Zukunft in der Oberliga Westfalen. Drei weitere Personalien sind fix.

Erhobenen Hauptes hat sich die SG Wattenscheid aus der Regionalliga West verabschiedet. Am letzten Spieltag feierte der schon feststehende Absteiger einen 3:0-Sieg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Nach der Sommerpause geht es in der Oberliga Westfalen weiter. Die Personalplanungen für die kommende Saison laufen derzeit auf Hochtouren.

Nach dem Saisonabschluss zurrten die Wattenscheider drei weitere Personalien für die die Spielzeit 2023/24 fest. Abid Yanik und Mike Lewicki verlängerten ihre Verträge, während Alexandros Dimopoulos neu zur Mannschaft von Trainer Christian Britscho stößt. Das 17 Jahre alte Talent rückt aus der U19 in den Seniorenkader auf.

"Mit Alex steht bereits der nächste Spieler in den Startlöchern, der diesen Weg bei uns gehen wird", sagt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. "Er hat bereits vor dieser Saison bei uns mit trainiert. Er war jetzt lange verletzungsbedingt raus, hat aber schon vor dieser Saison gezeigt, was in ihm steckt." Der Mittelfeldmann sei für sein Alter bereits ein sehr kompletter Spieler, der geniale Momente haben könne, lobt Pozo y Tamayo.

Mit Serhat Kacmaz vom Landesligisten FC Remscheid hatten die Wattenscheider auch schon einen externen Neuzugang vermeldet.

SG Wattenscheid: Schon einige Vertragsverlängerungen

Durch die Verlängerungen von Yanik und Lewicki band die SGW zwei weitere junge Spieler an den Verein. Der 19 Jahre alte Stürmer Yanik kam vergangenen Sommer aus der A-Jugend und sammelte in seinem ersten Seniorenjahr zehn Einsätze in der Regionalliga, erzielte ein Tor. "Wir setzen auch auf Jungs, die aus unserer eigenen Jugend kommen. Abid hat sich in diesem Jahr toll entwickelt, und das ist jetzt der logische Schritt für ihn", sagt Pozo y Tamayo.

Der 22-jährige Lewicki läuft bereits seit 2020 im schwarz-weißen Trikot auf. Verletzungsbedingt verpasste er allerdings beinahe das gesamte Aufstiegsjahr sowie die gerade beendete Spielzeit. Zum Abschluss gegen Düsseldorf kam der Mittelfeldspieler zu seinem zweiten Saisoneinsatz.

Damit nimmt der künftige Kader der 09er weiter Formen an. Felix Casalino, Freddy Wiebel, Daniel Dudek (Rückkehr nach Leihe), Eduard Renke, Tim Kaminski, Nico Lucas und Timm Esser hatten ihre Zusage bereits gegeben.