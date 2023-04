SG Wattenscheid 09: Sieben Spieler für die neue Saison klar - auch Stürmer verlängert

Die SG Wattenscheid 09 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen antreten. Sieben Mann sind für die neue Serie fix.

Die SG Wattenscheid 09 hat die Planungen für die kommende Spielzeit 2023/2024 aufgenommen.

Einer der ersten Spieler aus dem aktuellen Kader, der seinen Vertrag an der Lohrheide verlängerte, ist Felix Casalino.

"Ich will mich persönlich und sportlich im nächsten Jahr weiterentwickeln und fühle mich in Wattenscheid mega wohl. Es ist sowas wie mein zweites zu Hause geworden. Ich wollte ja mithelfen, den Verein wiederaufzubauen. Das will ich auch in der kommenden Saison weiter tun, egal wo es sportlich hingeht", erklärte der Stürmer.

Durch seinen Beruf - Casalino ist Influencer - hat er immer wieder mal Drehtage und möchte beides unter einen Hut bringen: "Die Führungsetage und das Trainerteam haben extremes Verständnis für meine berufliche Situation. Ich fühle mich da sehr gut unterstützt und daher passt es einfach gut zusammen."

Diese sieben Spieler sind für 2023/2024 fix: Nach den Verlängerungen von Felix Casalino und Verteidiger Freddy Wiebel sind mit Torhüter Daniel Dudek (an Westfalia Herne ausgeliehen), Edi Renke, Tim Kaminski, Nico Lucas und Timm Esser insgesamt sieben Spieler mit Verträgen für die kommende Saison ausgestattet.

War er in der Aufstiegssaison noch Stammspieler, lief diese Saison nicht wie gewünscht - 18 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Hierzu gibt er sich selbstkritisch: "Es war ein schwieriges Jahr und absolut nicht meine beste Saison. Deswegen hoffe ich nächste Saison zu alter Stärke zurückzufinden und mit dem Verein, egal in welcher Liga, wieder positive und schöne Momente zu feiern."

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo zur Verlängerung: "Wir freuen uns, dass Felix nun in sein mittlerweile viertes Jahr mit uns geht. Er war von Anfang an auf dem neuen Wattenscheider Weg dabei und hat ihn mitgeprägt. Casa bringt nicht nur sportlich Qualitäten mit, sondern ist auch als Typ ganz wichtig für die Mannschaft und wir sind glücklich, dass wir ihn nun schon fast zum Urgestein zählen können."