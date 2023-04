Alemannia Aachen: 7. Zugang! Ehemaliger Schalke-U23-Kapitän unterschreibt am Tivoli

Alemannia Aachen gibt weiter Vollgas, was die Kaderplanung für die Saison 2023/2024 betrifft. Am Freitag stellte der Regionalligist Zugang Nummer sieben vor.

Erst am Donnerstag, 20. April, gab Mika Hanraths bekannt, dass er den 1. FC Bocholt am Saisonende verlassen wird. Am Freitag, 21. April 2023, wurde er bereits von seinem neuen Klub als Neuzugang präsentiert.

Wie RevierSport berichtete, nimmt Alemannia Aachen Hanraths ab dem 1. Juli 2023 unter Vertrag. Der 23-Jährige wird vorwiegend in der Innenverteidigung eingesetzt, kann aber auch beide Außenverteidiger-Positionen spielen.

"Mika ist ein sehr gut ausgebildeter und athletischer Verteidiger, der eine sehr starke Zweikampfquote hat. Nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich passt er super in die Mannschaft und zur Alemannia. Wir freuen uns, einen ambitionierten Spieler mit viel Potential für uns zu gewinnen, der sich für unsere Ziele voll reinhauen wird", beschreibt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Neuzugang.

Hanraths wechselte in der Jugend vom VfB Hilden in das Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf. Nach acht Jahren ging er von dort aus in die U19 von Borussia Mönchengladbach, wo er in der UEFA Youth League in fünf Spielen zum Einsatz kam. Bei den Fohlen machte er für die Zweitvertretung auch die ersten Schritte im Seniorenfußball.

Mika Hanraths ist nach Sascha Marquet (Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren) und Robin Afamefuna (RW Koblenz) bereits der siebte Zugang für die Saison 2023/2024.

Daraufhin wechselte der Verteidiger 2020 zur U23 eines anderen Bundesligisten, die des FC Schalke 04. Dort war er Leistungsträger, mit den Profis im Trainingslager und führte die Mannschaft im zweiten Jahr als Kapitän auf das Feld. Nach zwei Jahren auf Schalke verpflichtete der 1. FC Bocholt im September 2022 den 1,88-Meter großen Defensivmann, wo er seitdem bis auf ein Spiel jede Partie über 90 Minuten auf dem Platz stand. Insgesamt ist Hanraths in der Regionalliga West bisher in 115 Spielen aufgelaufen und erzielte dabei sechs Treffer und drei Assists.

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe bei Alemannia Aachen. Ich kann mich mit den Zielen des Vereins voll identifizieren und werde alles geben, um diese zu erreichen. Ich bin total heiß darauf, vor dieser beeindruckenden Kulisse und den vielen Fans Spiele zu gewinnen", äußert sich Hanraths zu seinem Wechsel.