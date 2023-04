Regionalliga West: SG Wattenscheid bangt - Was macht der 1. FC Köln?

Die SG Wattenscheid 09 steckt tief im Abstiegskampf. Auch wenn Sportvorstand Pozo y Tamayo vom Klassenerhalt überzeugt ist, muss der Regionalligist nun erstmal nach Köln schauen.

Nach der 0:2-Niederlage der SG Wattenscheid 09 gegen den SV Rödinghausen ist klar, dass es für den Aufsteiger nur noch um den Strohhalm 16. Tabellenplatz geht, der nach jetzigem Stand für den Klassenerhalt in der Regionalliga West ausreichen würde - sofern kein West-Absteiger aus der 3. Liga hinzukommt.

Eine realistische Chance hat die SGW aber nur noch, weil das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) in erster Instanz entschieden hat, dass Wattenscheid die drei Punkte aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln II bekommen soll. Die Partie soll mit 2:0 gewertet werden, da die Domstädter am Ende des Spiels vier Spieler über 23 Jahren auf dem Spielfeld hatten. Aber noch ist die Sache nicht ganz durch. Insofern blicken die Wattenscheider mit einem bangen Auge auch noch nach Köln, ob sie gegen das Urteil doch noch Berufung einlegen werden. Denn am Ostermontag läuft die Einspruchsfrist gegen das Urteil ab. Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo hatte zwar bereits gesagt, dass aus seiner Sicht eine Berufung wenig Sinn ergeben würde, da die Sachlage klar ist. Aber, man weiß ja nie. Durch die 0:2-Niederlage beim 1. FC Bocholt hat sich Köln II selbst wieder in den Abstiegskampf hinein manövriert, könnte die drei Punkte auch gut gebrauchen.

Pozo y Tamayo will den Blick aber lieber nach vorne richten. „Wir wussten vor dem Spiel schon, dass es schwer würden werde“, sagte er nach der Niederlage gegen Rödinghausen. „Nichts destotrotz, wir haben den Jungs nach dem Spiel gesagt: Wir haben jetzt noch fünf Spiele. Wir müssen weitermachen. Klar, wir haben dieses Spiel verloren, aber es ist noch alles drin in meinem Augen. Wenn wir so weitermachen, haben wir eine realistische Chance.“





Mut mache ihm, dass das Team intakt sei. „Ich finde, dass wir eine gute Mannschaft haben – mit der Betonung auf Mannschaft. Wir hatten ja in der letzten Woche den Trainingsunfall (Simon Roscher, die Red.). Und wie die Jungs sich gekümmert haben, das war ein Beispiel dafür, wie diese Mannschaft lebt. Ich finde, die Mannschaft hat es sich auch verdient, im nächsten Jahr nochmal Regionalliga zu spielen.“ Pozo y Tamayo: „Die Jungs werden es machen. Ich bin davon auch überzeugt. Ich habe immer noch ein gutes Gefühl.“