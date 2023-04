Fortuna Köln: Leistungsträger verlängert - "Schnell in die Herzen der Fans gekämpft"

Fortuna Köln möchte in der kommenden Regionalliga-Saison wieder eine bessere Rolle spielen und stellt dafür aktuell den Kader zusammen. Nun gab es eine Verlängerung.

Fortuna Köln hat am Mittwochabend einen 2:1-Sieg bei Rot-Weiß Oberhausen gefeiert. Flügelspieler Arnold Budimbu stand über die ganze Dauer der Partie auf dem Rasen - und hat nun Klarheit über seine Zukunft.

Denn durch den Einsatz des 28-Jährigen verlängerte sich sein Vertrag in der Südstadt um ein weiteres Jahr. Eine entsprechende Option in seinem Arbeitspapier, die an eine gewisse Zahl von Einsätzen gebunden war, wurde nun aktiviert. Das teilten die Kölner am Donnerstag mit.

"Die Fortuna-Familie freut sich, Arnold Budimbu ein weiteres Jahr an Bord zu haben", schrieb der Verein in einer Mitteilung. "Mit seiner körperbetonten Spielweise hat er sich schnell in die Herzen der Fans gekämpft."

Budimbu hatte sich vor der laufenden Saison im Probetraining für ein festes Engagement beim SC empfohlen. Unter Trainer Markus von Ahlen ist er in der Regionalliga gesetzt. Budimbu verpasste bis lang nur zwei von 28 möglichen Partien und stand 22 Mal in der Startelf der Fortunen. Er erzielte ein Tor und bereitete vier weitere Treffer vor.

Er war von Phönix Lübeck in die Domstadt gewechselt. Zuvor trug der Offensivmann die Trikots von TSV Steinbach, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen sowie von den U23-Teams des FC Schalke 04 und 1. FC Köln.

Damit kann die Fortuna einen Haken hinter eine weitere Personalie für die kommende Saison machen. Laut dem Portal transfermarkt.de haben acht weitere Spieler aus der aktuellen Mannschaft einen Vertrag über den Sommer hinaus: André Weis, Dominik Lanius, Jonas Scholz, Angelo Langer, Serkan Göcer, Kingsley Sarpei, Leon Demaj und Gianlius Di Fine.

Dass der Klub in 2023/24 wieder eine bessere Rolle im Aufstiegsrennen spielen möchte als in dieser Runde, hatte SC-Präsident Hanns-Jörg Westendorf schon vor einigen Wochen betont. "Ich habe es schon mehrfach betont, dass die Regionalliga auf Dauer nichts für die Fortuna ist. Aber so denken auch viele andere Mannschaften in dieser Liga. Wir werden wieder versuchen, eine gute Mannschaft ins Rennen zu schicken", sagte er im RS-Gespräch.