Regionalliga Südwest: Ex-Essener Vincent Wagner feiert historischen Rekordsieg

Was für ein Spektakel! Der ehemalige RWE-Profi Vincent Wagner, mittlerweile Trainer der TSG Hoffenheim II, feierte einen Rekordsieg.

Die TSG Hoffenheim II hat ihren 12. Saisonsieg im 24. Spiel in der Regionalliga Südwest gefeiert. Und was war das nur für ein Erfolg!

Mit 1:9 im Gepäck schickte die von Vincent Wagner trainierte U23-Mansnchaft des Bundesligisten den Bahlinger SC zurück nach Hause. Auch der ehemalige KFC-Uerdingen-Stürmer Abdul Fesenmeyer, der das Tor-Festival eröffnete, traf für die Mannschaft des letztjährigen U19-Trainers von Rot-Weiss Essen.

Das 9:1 findet in der Historie der U23 in der Regionalliga einen Spitzenplatz: Niemals zuvor hat eine zweite Hoffenheimer Mannschaft eine Partie höher für sich entschieden. Der bisherige Kantersieg an der Spitze dieser Statistik datiert auf den 4. Oktober 2016, damals gelang ein 8:0 gegen den FC Nöttingen.

"Wir haben Vieles spielerisch gut gelöst, so wie schon zuletzt. Der Unterschied ist, dass wir heute unsere Chancen konsequenter genutzt haben", meinte Wagner.

TSG Hoffenheim II: Noll – Hagmann, Haider, Geschwill (46. Schmahl), Bähr (81. Dieckmann) – Lässig, Elmkies (70. Kang) – Breitenbücher, Damar, Kelati (61. Conté) – Fesenemyer (70. Proschwitz). Noll – Hagmann, Haider, Geschwill (46. Schmahl), Bähr (81. Dieckmann) – Lässig, Elmkies (70. Kang) – Breitenbücher, Damar, Kelati (61. Conté) – Fesenemyer (70. Proschwitz). Bahlinger SC: Geng - Lokaj (84. Amann), Tost, Klein (46. Mourad), Herrmann – Wehrle, Bauer, Häringer – Ilhan (73. Köbele), Fischer (46. Bektasi, 56. Trkulja), Pepic. Tore: 1:0 Fesenmeyer (14.), 2:0 Breitenbücher (33.), 3:0 Breitenbücher (36.), 4:0 Lässig (41.), 5:0 Damar (48.), 6:0 Bähr (50.), 7:0 Breitenbücher (64.), 7:1 Mourad (69.), 8:1 Proschwitz (80.), 9:1 Dieckmann (82.). Schiedsrichterin: Fabienne Michel. Gelbe Karten: Fesenmeyer, Damar / Häringer. Zuschauer: 130.

"Wir haben uns im Lauf des Jahres einen konkreten Plan erarbeitet, wie wir gegen defensiv ausgerichtete Teams antreten wollen. Der ist heute gut aufgegangen. Es geht jetzt darum, aus diesem Sieg Energie für die kommenden Aufgaben herauszuziehen", ergänzte der 36-jährige Wagner mit Blick auf die anstehenden Partien.

Gleich zwei Begegnungen stehen für Hoffenheim II in der kommenden Woche an: Am Mittwoch gastieren die Kraichgauer um 19 Uhr bei Eintracht Trier, am Samstag geht es dann zu Hause um 14 Uhr gegen den VfR Wormatia Worms.