Alemannia Aachen: Nächster Neuer - Leistungsträger von RWO kommt an den Tivoli

Wenn Alemannia Aachen so fortfährt, dann steht der neue Kader im April. Jetzt wurde ein Leistungsträger von Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet.

Vorausgesetzt Rot-Weiss Essen und die U23 von Borussia Dortmund steigen nicht in die Regionalliga West ab, wird es im kommenden Jahr sehr spannend zu sehen sein, wer aufsteigen wird.

Es wird ein Kampf auf Augenhöhe, bei dem auch Alemannia Aachen mitmischen will. Und die Aachen geben richtig Gas auf dem Transfermarkt.

Nun wurde - RS berichtete bereits - mit Nils Winter ein Rechtsverteidiger von Ligakonkurrent Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet. Auch die Kleeblätter wollen in der kommenden Saison angreifen, das Rennen um Winter haben sie verloren.

Bereits von 2015 bis 2018 spielte der 29-jährige Winter für Alemannia Aachen und war in der Saison 2017/18 zudem Mannschaftskapitän.

Elf Mann für 2023/2024 unter Vertrag: Mit Benjamin Hemcke (bis 2024 von Viktoria Köln ausgeliehen, Anm. d. Red), Franko Uzelac, Marcel Johnen, Vleron Statovci, Julian Schwermann, Frederic Baum, Lars Oeßwein, Bastian Müller (Wuppertaler SV), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Nils Winter (RWO) und Sasa Strujic (Steinbach) stehen elf Profis bei der Alemannia für die Saison 2023/2024 unter Vertrag.

„Nils hat in den letzten Jahren in der Regionalliga West konstant ein Topniveau gezeigt. Er ist ein dynamischer Spieler mit viel Drang nach vorne und hat bei uns in der Vergangenheit auch im jungen Alter schon Führungsqualitäten bewiesen. Wir waren immer wieder im Austausch, umso glücklicher bin ich nun, dass wir Nils ab dem Sommer wieder bei der Alemannia spielen sehen werden“, äußert sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

Der Spieler selber freut sich über die Rückkehr in die alte Heimat: "Ich wurde bei Alemannia Aachen schon in der Vergangenheit von den Leuten rund um den Verein herzlich aufgenommen, fühle mich darüber hinaus durch meine Patenkinder, die hier in der Region leben, sehr heimisch. Ich hatte über all die Jahre immer wieder Kontakt zur Alemannia und freue mich nun entsprechend nach einer sehr schönen Zeit bei RWO riesig auf die neue Aufgabe. Ich sehe, dass in Aachen etwas passiert, und bin voller Tatendrang, um mit einer geilen Truppe voll fokussiert in die nächste Saison zu gehen."