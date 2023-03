SV Straelen: Offiziell! Tecklenburg bekommt seinen "Wunschtrainer"

Eigentlich wollte der SV Straelen seinen neuen Trainer bis zum 1. März vorstellen. Es wurde nun der 25. März. Doch nun ist es offiziell, wer den SVS übernimmt.

Unter der Woche hatte es RevierSport bereits berichtet: Sunay Acar wird neuer Trainer des SV Straelen. Am Freitag, 25. März 2023, folgte dann die offizielle Präsentation des 44-jährigen in Duisburg wohnhaften Familienvaters.

Der SV Straelen um den Präsidenten Hermann Tecklenburg verpflichtet Wunschtrainer Sunay Acar, heißt es in der SVS-Mitteilung. "Wunschtrainer" ist dann wohl aber subjektiv.

Denn die Jan Winking und Daniel Beine, denen Tecklenburg, wie auch Acar, eine Chance von 33,3 Prozent auf den Straelener Trainerposten gab, hatten in den letzten Wochen abgesagt.

"Wir wollten einen Trainer aus der Region, der die Ligen und Spieler aus der Region kennt und als Trainer Erfahrungen in der Oberliga Niederrhein und Regionalliga West vorweisen kann", erklärte Tecklenburg am Freitag.

Tecklenburg weiter: "Sunay Acar war zudem selbst Fußballer, der am Niederrhein aktiv gespielt hat. Er verfügt über ein großes Netzwerk in dieser Region. Der zweifache Familienvater ist ein sehr loyaler und bodenständiger Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und den Verein und die Mannschaft in den Vordergrund stellt. Sunay ist ein Trainer, der einen sehr guten Draht zu seinen Spielern, seinem Trainer und Betreuerteam pflegt und alles aus seinen Spielern rausholt und sie weiter ausbildet."

Straelener Kaderplanung: Mit zwölf Spielern aus dem aktuellen Kader plant der SV Straelen auch die neue Saison. "Hinzu kommen dann zehn Zugänge. Der neue Trainer kann sich dann in wenigen Wochen schon einmal ein Bild von einem Teil seiner zukünftigen Mannschaft machen", sagte Hermann Tecklenburg gegenüber RS.

Aktuell ist Acar Besitzer der B-Lizenz und wird über den SV Straelen die A-Lizenz anstreben. Tecklenburg: "Sunay’s Plan ist es, die 1. Mannschaft vermehrt wieder mit Spielern aus der Region zu besetzen und eine Mannschaft zu bilden, mit der sich das Umfeld und die Fans identifizieren können. Wir als Verein sind sehr froh, Sunay Acar in unseren Reihen zu haben und mit ihm gemeinsam in die Zukunft zu gehen."