Der Westdeutsche Fußballverband hat seine Regeln verschärft. Ab der Saison 2024/25 sind überdachte Sitzplätze Pflicht. Die fehlen im Parkstadion. So will Schalke das Problem lösen.

Die verschärften Zulassungsregularien in der Regionalliga West durch den Westdeutschen Fußballverband haben ein Beben im Fußball-Westen ausgelöst.

Der Rückzug des 1. FC Kaan-Marienborn, der seine Mannschaft zur kommenden Saison von der vierten Liga abmeldet und in die Kreisliga C zurückzieht, war erst der Anfang. Auch andere Vereine, wie der 1. FC Bocholt oder der 1. FC Düren, müssen an vielen Stellen nachbessern.

Aber auch der FC Schalke 04 mit seinem Parkstadion ist betroffen. Erst im März 2020 ist es nach umfangreichen Umbaumaßnahmen für bis zu 2.999 Zuschauer wieder in Betrieb genommen worden. Seit der Saison 2020/21 ist es Spielstätte für die Nachwuchsteams der Knappenschmiede von der U23 bis zur U17.

Es gibt getrennte Fanbereiche, Sitzplätze und Stehplätze, Bewirtungsmöglichkeiten, moderne sanitäre Anlagen und getrennte Eingänge. Dennoch erfüllt das Schalker Stadion spätestens ab dem Beginn der Saison 2024/25 nicht mehr die Anforderungen an ein Regionalliga-taugliches Stadion.

Uns ist das im Laufe des vergangenen Jahres schon das eine oder andere mal angedeutet worden, dass wir da wohl nachbessern müssen Till Beckmann, organisatorischer Leiter der Knappenschmiede

Denn die ursprünglich im Umbaukonzept der Königsblauen vorgesehene überdachte Tribüne für 2.000 Zuschauer an der Stelle der ehemaligen Haupttribüne ist aus finanziellen Gründen nie umgesetzt worden. Deshalb: Jeder Parkstadion-Besucher kennt das. Bei Regen wird man pleddernass. Eine Unterstellmöglichkeit gibt es auch nicht. Und das stellt den S04 jetzt vor neue Probleme. Denn überdachte Sitzplätze sind ab der Saison 2024/25 in der Regionallliga West Pflicht.

Wir haben bei Till Beckmann, den organisatorischen Leiter der Knappenschmiede, nachgefragt: "Uns ist das im Laufe des vergangenen Jahres schon das eine oder andere mal angedeutet worden, dass wir da wohl nachbessern müssen", erklärte Beckmann vor dem Spiel der Profis gegen die VVV Venlo. "Wir sind da derzeit noch in der Findungsphase und überlegen, welche Möglichkeiten es da gibt und was davon sinnvoll und machbar ist."

Zweifel, dass Schalke 04 für das Parkstadion dann aber keine Spiellizenz mehr erhält, hat er nicht: "150 überdachte Sitzplätze irgendwo zu errichten, sollte ja möglich sein. Wir werden die Spielgenehmigung für das Parkstadion auch in der übernächsten Saison bekommen", ist sich Beckmann sicher.