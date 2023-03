1. FC Bocholt: Grund-Abgang offiziell, auch Urgestein geht - das sagen die Verantwortlichen

Abgänge beim 1. FC Bocholt: Nach Trainer und Sportchef Marcus John hat der Regionalligist nun auch bekanntgegeben, dass zwei Spieler den Verein am Saisonende verlassen.

Kevin Grund (35) und André Bugla (28) verlassen am Saisonende den 1. FC Bocholt. Dies teilten die beiden Spieler den Vereinsverantwortlichen in dieser Woche unabhängig voneinander mit.

Über den Grund-Abgang hatte RevierSport im Vorfeld dieser offiziellen Mitteilung berichtet.

Christopher Schorch, Assistent des Präsidiums, sagt: "Wir bedauern die Entscheidung von Kevin und André sehr, da wir gerne mit ihnen weiter zusammengearbeitet hätten. Sie sind völlig zu Recht absolute Fan-Lieblinge und hatten maßgeblichen Anteil am Erfolg des 1. FC Bocholt in den letzten Jahren.“

Ludger Triphaus, Präsident des Klubs, ergänzt: "Wir akzeptieren den Wunsch von André Bugla und Kevin Grund, sich sportlich zu verändern und werden ihnen natürlich keine Steine in den Weg legen. Zugleich ist es natürlich sehr schade, zwei solche Identifikationsfiguren zu verlieren. Kevin und André haben sich einen tollen Abschied beim 1. FC Bocholt verdient. Wir sind davon überzeugt, dass die beiden bis zur letzten Spielminute alles dafür tun werden, sich mit dem Klassenerhalt zu verabschieden."

Andre Bugla steht seit dem 1. Juli 2013 beim 1. FC Bocholt unter Vertrag und kam einst vom VfL Rhede zum Hünting. In dieser Saison absolvierte der 27-jährige Offensivspieler 28 Spiele (sieben Tore, vier Vorlagen). Insgesamt kommt Bugla auf 279 Einsätze (101 Tore, 75 Vorlagen) im Trikot des 1. FC Bocholt.

Schorch, nach dem bekannt gewordenen Abgang von Marcus John für die Kaderplanung der neuen Spielzeit am Hünting zuständig, kündigte indes an, dass sich im Zuge der aktuell stattfindenden Gespräche Einigungen für ligaunabhängige Vertragsverlängerungen mit Leistungsträgern der aktuellen Mannschaft abzeichnen. Auch mit potentiellen Neuzugängen sei man in vielversprechenden Verhandlungen.