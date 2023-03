Regionalliga West: Alemannia Aachen gewinnt beim Ex-Spieler, später Sieger in Düsseldorf

Alemannia Aachen konnte die Auswärtsaufgabe beim SC Wiedenbrück lösen und drei Punkte einfahren. In Düsseldorf sorgt ein später Treffer für die Entscheidung.

Der 25. Spieltag in der Regionalliga West wurde am Sonntag von zwei Partien beschlossen. Alemannia Aachen war beim SC Wiedenbrück und Trainer Daniel Brinkmann, der für die Aachener als Aktiver 32 Spiele machte, zu Gast. Mit 2:0 (2:0) gewannen die Aachener ihr zweites Spiel in Serie.

Beide Teams hatten zu Beginn eher wenig Chancen, der erste Treffer gelang den Gästen dann nach einem Standard: Eine Ecke von Sebastian Schmitt landete bei Marco Müller, der am langen Pfosten zur Aachener Führung traf (32.). Und die Gäste legten direkt nach: Nur vier Minuten nach dem 1:0 erhöhte Jannik Mause vom Elfmeterpunkt, nachdem zuvor Felix Heim zu Fall gebracht worden war.

Das reichte den Kaiserstädtern, die in der Folge zwar Spielanteile abgeben mussten, ihre Hausaufgaben defensiv allerdings sehr gut lösten. Mit dem Auswärtssieg schieben sich die Aachener auf Platz fünf.

Auf dem anderen Platz empfing die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf den SV Rödinghausen. Die Hausherren kamen mit zwei ungeschlagenen Partien im Rücken auch als erstes zum Erfolg: Nach gut 25 Minuten brachte Verteidiger David Otto die Düsseldorfer mit 1:0 in Führung, die der Rödinghauser Angreifer Malte Meyer kurz vor der Pause egalisierte (43.).

Im zweiten Durchgang sah es auch lange nach einem 1:1 aus. Die Schlussphase eröffnete dann aber Rödinghausen: Kapitän Daniel Flottmann erzielte zehn Minuten vor dem Schluss das 2:1 für die Gäste – Spiel gedreht!

Bereits am Samstag hatte Preußen Münster ungefährdet den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gemacht, während der SV Straelen im Keller einen etwas überraschenden Sieg einfuhr. Alle Ergebnisse vom Samstag gibt es hier.