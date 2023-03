Regionalliga West: Straelen gewinnt , RWO auch - Prokoph rettet WSV Remis

Am 25. Spieltag der Regionalliga West hat der Wuppertaler SV einen späten Sieg geholt. Die SG Wattenscheid geht nach starkem Kampf leer aus.

25. Spieltag in der Regionalliga West. Während Ligaprimus Preußen Münster (3:0 gegen den SV Lippstadt) weiter einsam seine Kreise an der Spitze zieht, treten die Teams am Tabellenende auf der Stelle.

Der Wuppertaler SV verhinderte gegen den 1. FC Köln II spät eine überraschende Heimpleite. Tobias Peitz (8.) hatte für die frühe Wuppertaler Führung gesorgt, Joshua Schwirten (43.) glich aber noch vor dem Seitenwechsel vom Punkt aus.

Im zweiten Durchgang gingen die jungen Kölner dann in Führung: Hendrik Mittelstädt drehte die Partie mit seinem Treffer (67.). Doch in der Nachspielzeit rettete Joker Roman Prokoph den Wuppertalern mit einem Elfmetertreffer das Remis.

Die SG Wattenscheid 09 bekam es im eigenen Stadion mit Borussia Mönchengladbach II zu tun. Und gegen den Tabellenzweiten schlug sich die SGW durchaus beachtlich. Nach einem torlosen ersten Durchgang gingen die Gastgeber sogar in Führung: Dennis Knabe-Lerche traf sehenswert zum 1:0 (64.), ehe die Gladbacher durch Phil Beckhoff nur zwei Minuten später ausglichen.

Später K.O. für Wattenscheid - Straelen siegt gegen Ahlen

Michel Lieder drehte das Spiel für die Gladbacher dann komplett, nach einer Ecke markierte er das 2:1. Doch Wattenscheid gab sich nicht auf und kam erneut zurück: Knabe-Lerche mit seinem zweiten Treffer stellte in der 83. Minute auf 2:2. Das glückliche Ende blieb aber wie so oft in dieser Saison - dem Wattenscheider Gegner vorbehalten: Oguzcan Büyükarslan markierte in der Nachspielzeit das 3:2 für die Borussen.

Für Rot-Weiß Oberhausen gab es währenddessen einen Heimsieg. Gegen den Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn sicherten sich die Kleeblätter dank eines Treffers von Sven Kreyer (53.) den Dreier und schoben sich an den Känern vorbei.

Im Kellerduell zwischen dem SV Straelen und Rot Weiss Ahlen konnten die Gastgeber ein Lebenszeichen senden: Doppelpacker Said Harouz sicherte dem Schlusslicht ein 2:1 und den dritten Saisonsieg. Der 1. FC Düren holte einen Zähler, verspielte beim 2:2 gegen Schalke 04 II aber eine 2:0-Führung und wichtige Zähler im Abstiegskampf.