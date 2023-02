WSV - RWE: So viele Karten sind schon weg - Wuppertal-Trainer: "Sie sind zu knacken"

Am Mittwoch, 1. März, blicken die Fußballfans in Wuppertal und Essen Richtung Stadion am Zoo: Denn hier empfängt der WSV den RWE zum Niederrheinpokal-Viertelfinale. Und es wird voll.

"Die ganze Stadt Wuppertal brennt auf dieses Duell gegen RWE. Ich erwarte eine Kulisse von 10.000 plus X Zuschauern. Letztes Jahr waren es ja auch knapp 12.000 Fans", sagte Stephan Küsters noch zu Beginn der Woche gegenüber RevierSport.

Manch einer hatte den WSV-Sportchef nach dieser Aussage belächelt und sich gefragt, wo denn diese 10.000 Zuschauer herkommen sollen, wenn beim WSV im Schnitt rund 2000 Fans bei den Heimspielen vor Ort sind und in Essen bisher 1400 Tickets verkauft wurden? Die Antwort: Für Wuppertal und die Rot-Blau-Fans ist das ein ganz besonderes Spiel und die Bergischen Fußballfans sind heiß auf RWE.

Wie der WSV am Dienstagabend, rund 24 Stunden vor dem Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen RWE mitteilte, sind rund 7000 Karten - inklusive der 1400 in Essen - verkauft worden. "Unsere Fans kommen auch gerne am Spieltag vorbei. Denn sie wissen, dass es immer Karten gibt", sagt Küsters. Die 10.000er Marke dürfte also am Mittwochabend fallen.

Zur Erinnerung: Im Mai 2022 als der WSV RWE aus dem Pokal-Halbfinale war, waren 11.743 Zuschauer im Stadion am Zoo vor Ort.

WSV-Personallage: Nur Kevin Pytlik, Valdet Rama und Oktay Dal fallen aus.

Und sportlich: Wie schätzt der Regionalligist seine Chancen gegen den Drittligisten ein. WSV-Trainer Hüzeyfe Dogan antwortete auf der Pressekonferenz: "Sie sind zu knacken. In einem Pokalspiel zu Hause ist alles möglich."