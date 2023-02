Mittelrheinpokal: Halbfinale steht - Aachen fliegt nach Verlängerung gegen Drittligisten raus

Das Knallerspiel im Mittelrheinpokal fand zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln statt. Die Entscheidung für den Favoriten fiel erst in der Verlängerung.

Drei Niederlagen in Serie - den Start ins Fußballjahr 2023 hat Alemannia Aachen mal so richtig verpatzt. Das Aufstiegsrennen in der Regionalliga geht ohne Aachen weiter.

Jetzt wollte sich der Regionalligist im Viertelfinale des Mittelrhein-Pokals neues Selbstvertrauen holen. Gegen den Drittligisten Viktoria Köln fand am Mittwoch das vorgezogene Finale statt.

Und beim 0:1 nach Verlängerung verkaufte sich der Underdog aus Aachen auf dem gut gefüllten Tivoli (7300 Zuschauer) sehr achtbar. Vor dem Spiel wurde verkündet, dass Aachen-Torwart Marcel Johnen seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat. Der 20-jährige Torhüter war im vergangenen Sommer zur Alemannia zurückgekehrt, nachdem der gebürtige Eschweiler bereits in der Jugend vier Jahre für Schwarz-Gelb zwischen den Pfosten stand.

In den ersten 45 Minuten konnte Johnen seinen Kasten auch sauber halten. Denn es ging torlos in die Kabine. Die größte Chance hatten kurz vor der Pause die Gastgeber, doch Köln konnte in höchster Not klären.

Alemannia Aachen: Johnen - Uzelac, Wilton (71. De Vita), Dervisevic (106. Andzouana) - Held, Baum (78. Statovci), Bajric, Schmitt (96. Heim) - Müller, Mause, Ramaj (81. Hemcke) Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, Schultz, Dietz, May - Risse (74. Wunderlich), Siebert, Saghiri (46. Sontheimer), Marseiler (67. Lankford) - Hong (46. Stehle / 105. Becker), Meißner Tor: 0:1 Siebert (95.) Zuschauer: 7300 Schiedsrichter: Nico Fuchs

Nach dem Wechsel ging es auf Augenhöhe weiter, aber auch hier konnte kein Team treffen, so ging es in die Verlängerung. Hier nutzte Jamil Siebert seine Chance nach 95 Minuten zum 1:0 für die Kölner. Aachen versuchte im Anschluss alles, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

In der Regionalliga geht es für Aachen am Samstag (25. Februar, 14 Uhr) gegen die SG Wattenscheid 09 weiter. Viktoria Köln muss in der 3. Liga am Montag (27. Februar, 19 Uhr) zuhause gegen die U23 des SC Freiburg antreten.

Das Viertelfinale im Überblick:

Alemannia Aachen - Viktoria Köln 0:1 n.V.

FC Hürth - 1. FC Düren 2:3

SV Eintracht Hohkeppel - Bonner SC 4:3 n.V.

SC Blau-Weiß 06 Köln - BCV Glesch-Paffendorf 3:2