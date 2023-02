Testspiel: 11:2 - SG Wattenscheid schießt sich warm für das Aufsteiger-Duell

In einem spontanen Testspiel hat sich die SG Wattenscheid 09 mit 11:2 gegen den SV Wanne 11 aus der Landesliga durchgesetzt. Am Samstag ist der 1. FC Bocholt zu Gast.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, 0:8 Tore. So lautet die Liga-Bilanz der SG Wattenscheid 09 in diesem Jahr. Klar ist, dass sich die Leistungen schnellstmöglich ändern müssen. Denn schon am Wochenende steht das Aufsteiger-Duell gegen den 1. FC Bocholt an.

Da die Platzverhältnisse auf der eigenen Anlage weiterhin schlecht waren, entschied man sich am Dienstagabend zu einem spontanen Freundschaftsspiel gegen den Landesligisten SV Wanne 11. Die SGW nutzte diese Gelegenheit, um mal wieder etwas Selbstvertrauen zu tanken.

Trainer Christian Britscho ließ gegen den Landesligisten überwiegend die zweite Garde auflaufen. Doch auch die zeigten, dass der Qualitätsunterschied deutlich ist. Nach dem frühen Treffer von Mike Lewicki (12.) hatte Wanne 11 zwar noch eine Antwort parat (28.), doch dann wurde es deutlich. Dennis Knabe-Lerche (35./FE., 40.) und Ensar Candag stellten noch vor der Pause auf 4:1.

So spielte die SG Wattenscheid: Neufeld (46. Ihara) – Schurig (56. Sindermann), Renke (56. Esser), Yerli (56. Britscho) – Candag (56. Meier), Jakubowski (56. Cirillo), Lucas (56. Kaminski), Canbulut (35. Brdaric), Lewicki (46. Jessey) – Casalino (56. Yildiz), Knabe-Lerche (56. Roscher)

Nach dem Seitenwechsel ging es dann noch schneller. Omar Jessey (53.), Knabe-Lerche (54.), Tim Kaminski (60.) und Umut Yildiz (68.) schraubten das Ergebnis auf 8:1 in die Höhe. Nach einem Standard meldete sich der SV Wanne 11 zwar noch einmal in der Offensive und verkürzte auf 2:8 aus Sicht der Gastgeber (71.), doch auf der Gegenseite sollte es noch drei weitere Male klingeln. Tom Sindermann (79.) traf ebenso, wie die beiden Doppelpacker Yildiz (82.) und Jessey (87.). Am Ende setzten sich die Wattenscheider mit 11:2 durch.

Klar, gegen einen Landesligisten und in einem Testspiel hat das wenig zu sagen, dennoch dürften sich die Fans der SGW über den guten Auftritt der eigenen Mannschaft freuen. Denn mit dem gewonnenen Selbstvertrauen im Rücken soll es am Samstag (18. Februar, 14 Uhr) im Sechs-Punkte-Spiel gegen den 1. FC Bocholt endlich wieder mit einem Liga-Sieg funnktionieren.