SG Wattenscheid: Das erwartet Britscho vom Aufsteiger-Duell gegen Bocholt

Am Wochenende steht mit dem Aufsteiger-Duell zwischen der SG Wattenscheid und dem 1. FC Bocholt ein richtungsweisendes Duell um den Klassenerhalt in der Regionalliga West an.

Der Auftakt ins Jahr 2023 ist für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West gründlich daneben gegangen. Der 0:6-Klatsche bei Fortuna Köln folgte eine 0:2-Niederlage in Wiedenbrück. Trainer Christian Britscho geht dennoch zuversichtlich in das Duell der Aufsteiger gegen den 1. FC Bocholt. "Die Mannschaft, die den ersten Fehler macht, wird diesem eine ganze Zeit hinterherrennen müssen", erwartet der 53-Jährige ein sehr umkämpftes, intensives und enges Spiel. "Da werden wieder Kleinigkeiten den Ausschlag geben." Eben diese hätten seiner Mannschaft vor allem in der Partie gegen Wiedenbrück gefehlt. "Vor dem 0:1 fällt der Ball dem Stürmer genau vor die Füße. Wir haben kurz vor Schluss selber eine Möglichkeit, wo wir aus drei Metern über das leere Tor köpfen." Weitere unglückliche Situationen aus SG-Sicht seien noch dazugekommen. "Das ist das Spielglück, was wir uns weiter erarbeiten müssen. Chancen waren für beide Mannschaften da und Wiedenbrück hat zwei davon genutzt." Bis zum Jahreswechsel hatte die SG in den letzten acht Spielen immer getroffen - auch bei Niederlagen wie der spektakulär bitteren 4:5-Pleite gegen Spitzenreiter Preußen Münster. Wenn man auf das Torverhältnis schaut, sieht man genau, wo der Schuh drückt. Wattenscheid-Trainer Christian Britscho "Wir hätten in beiden Spielen - auch wenn wir gegen Fortuna richtig unter die Räder geraten sind - einige Tore machen können beziehungsweise müssen." Von einem Offensiv-Problem will Britscho daher nichts hören. "Wenn man auf das Torverhältnis schaut, sieht man genau, wo der Schuh drückt." 62 Gegentore haben die 09er in dieser Saison schon hinnehmen müssen. Die mit Abstand meisten in der Regionalliga West. Auffällig dabei: Zuhause war es mit 23 kassierten Treffern der deutlich geringere Anteil. "Wir leben davon, dass unsere Fans uns unterstützen, helfen und zur Seite stehen." Der Faktor Heimspiel könnte also auch gegen Bocholt den Unterschied machen. Bevor es aber wieder um Punkte geht testet die SGW in einem spontanen Test am Dienstagabend gegen den Landesligisten SV Wanne 11 (19 Uhr).

