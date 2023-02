Münster: SCP-Torjäger Wegkamp - "... dann kann uns keiner einholen"

Der SC Preußen Münster dominiert auch im neuen Jahr die Liga und lässt die Konkurrenz abblitzen. Für SCP-Trainer Hildmann ist das keine Selbstverständlichkeit.

Der Auftakt ins neue Pflichtspieljahr hielt für den SC Preußen Münster gleich zwei Spitzenspiele nacheinander parat. Doch sowohl gegen Aachen (4:0) wie auch gegen Gladbach II (2:1) ging die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann als Sieger vom Platz.

Damit unterstrich der Ligaprimus nicht nur seine Dominanz, sondern auch seine Aufstiegsambitionen. Denn immer dann, wenn ein Verfolger die schwarz-weiß-grünen Adlerträger herausfordert und zwischenzeitlich in der Tabelle etwas heranrückt, ist Preußen Münster zur Stelle.

„Natürlich ist das so. Aber es ist sehr, sehr harte Arbeit. Das musst du jedes Wochenende auf Neue bestätigen. Die Jungs müssen immer wieder hochfahren. Gegen uns ist jeder noch ein Ticken mehr motiviert und ruft noch mehr ab. Deswegen ist es noch schwieriger, ist es eine noch härtere Arbeit für uns“, erklärt Hildmann.

Die Dominanz des SCP spiegelt sich auch im Torverhältnis wider. Neben der besten Defensive stellt Preußen Münster auch mit 56 Treffern den besten Sturm der Liga. Die Qualitäten der Adlerträger in der Offensive sah Hildmann auch beim Gipfeltreffen gegen Gladbach II, bei dem SCP-Stürmer Gerrit Wegkamp Münster zum Sieg köpfte. „Solche Stürmer brauchen wir. Wenn du vorne bist, brauchst du auch Leute, die die Dinger reinmachen. Gerrit hat ein gutes Kopfballtor gemacht – ein wichtiges Tor. Wobei auch Andrew Wooten immer gefährlich war und fast sein Tor geschossen hätte. Wir haben in der Offensive schon sehr gute Jungs“, weiß Hildmann.

Unsere Fans sind Spitzenklasse. Es macht einfach Spaß mit ihnen Sieg zu feiern. Letztens habe ich aber auch noch über eine Situation gedacht, wo wir im Pokal ausgeschieden sind. Da standen sie genauso in der Kurve und wir haben trotzdem „Alle zusammen für Preußen Münster“ gesungen. Das ist das, was unsere Fans ausmacht. Wenn das gesungen wird, dann lebt man das auch. Gerrit Wegkamp

Und dem angesprochenen Wegkamp fällt noch ein weiterer Faktor ein, der den SCP von Sieg zu Sieg hangeln lässt: „Da braucht man gar nicht lange nachdenken. Unsere Fans sind Spitzenklasse. Es macht einfach Spaß mit ihnen Sieg zu feiern. Letztens habe ich aber auch noch über eine Situation gedacht, wo wir im Pokal ausgeschieden sind. Da standen sie genauso in der Kurve und wir haben trotzdem „Alle zusammen für Preußen Münster“ gesungen. Das ist das, was unsere Fans ausmacht. Wenn das gesungen wird, dann lebt man das auch.“

Nach zwei Partien gegen Top-Teams der Liga steht für Preußen Münster als nächstes das Duell gegen Tabellenschlusslicht SV Straelen an. Das spielt nach Meinung von Torjäger Wegkamp allerdings keine so große Rolle: „Wir tun echt gut daran, wenn wir auf uns schauen. Wir sind jetzt gerade oben und wollen da auch bleiben. Uns kann egal sein, was die anderen machen. Wenn wir unsere Punkte machen, dann kann uns keiner einholen. Das muss unser Credo sein. Wenn wir nichts liegen lassen, dann machen wir unseren Job.“