Neun Spiele waren für das kommende Wochenende in der Regionalliga West angesetzt. Die erste Partie wurde nun offiziell abgesagt. Da waren es nur noch acht Partien.

Die für Samstag angesetzte Begegnung in der Regionalliga-West zwischen Rot Weiss Ahlen und dem SC Wiedenbrück muss aufgrund des unbespielbaren Platzes im Wersestadion abgesagt werden.

"Die Stadt Ahlen hat bei der heutigen Platzbegehung entschieden, das Stadion bis zum 5. Februar zu sperren. Ein Ersatztermin wird frühzeitig bekannt gegeben", heißt es von Seiten der Ahlener.

Aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Tagen steht auch die Partie des Wuppertaler SV gegen den 1. FC Bocholt auf der Kippe. Dieses Spiel ist ebenfalls für Samstag (4. Februar, 14 Uhr) angesetzt.

"Wir freuen uns natürlich, dass es losgeht. Aber ich muss auch hinterherschieben, dass das aktuell nicht so gut aussieht. Das Wetter spielt nicht mit und der Rasen ist natürlich in keinem guten Zustand. Wir wollen aber alles versuchen, um das Spiel zu ermöglichen. Ob uns das gelingt, werden wir in den nächsten Tagen dann sehen", berichtete Stephan Küsters, Sportchef des Wuppertaler SV, zuletzt gegenüber RevierSport.

Aktuell stehen für den Samstag (14 Uhr) neben der Partie Wuppertal gegen Bocholt auch noch die Spiele von Rot-Weiß Oberhausen gegen den 1. FC Köln II, Fortuna Köln gegen SG Wattenscheid 09, 1. FC Düren gegen SV Straelen, Fortuna Düsseldorf II gegen Borussia Mönchengladbach II, FC Schalke 04 II gegen SV Rödinghausen und 1. FC Kaan-Marienborn gegen SV Lippstadt auf dem Programm.

Für Sonntag (5. Februar, 14 Uhr) ist noch das Spitzenspiel - Erster gegen Dritter - zwischen Preußen Münster und Alemannia Aachen angesetzt. Wie viele dieser Begegnungen im Endeffekt stattfinden, werden die nächsten zwei Tage zeigen.