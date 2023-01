Vor dem Spiel von Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum am letzten Mittwochabend bestaunten die Fans auch eine Werbung des Wuppertaler SV.

Der Wuppertaler SV steht in der Regionalliga West sportlich gut da. Doch das Zuschauerinteresse lässt zu wünschen übrig.

Gerade einmal 1.845 Fans begrüßt der Tabellendritte der Regionalliga West zu seinen Heimspielen im Stadion am Zoo. "Wir können nicht mehr machen, als sportliche Argumente zu liefern. Dass das Interesse uns nicht zufriedenstellt, ist doch klar. Wir laden alle Wuppertaler herzlichst ein, um unsere Mannschaft zu unterstützen", sagte WSV-Sportchef Stephan Küsters in der Vergangenheit schon des Öfteren.

So richtig Gehör scheinen diese Worte in Wuppertal nicht gefunden zu haben. Der WSV geht jetzt neue Wege. Im gut 30 Kilometer entfernten Leverkusen konnten nun die Besucher des Bundesligaspiel zwischen der heimischen Bayer und dem VfL Bochum auf einem Infoscreen vor der BayArena eine Werbung des Wuppertaler SV begutachten.

"Purer Fußball nur 30 Kilometer Luftlinie", heißt es da in einer Anzeige, die noch bis zum Sonntag, 29. Januar, täglich 480 Mal pro Tag für je zehn Sekunden zu sehen ist. Es handelt sich um eine Aktion der Wuppertaler Medienabteilung. Das berichtet die "Westdeutsche Zeitung".

Nach "WZ"-Informationen stammt die Anzeige, die laut Tarif von Werbeflix.de 2200 Euro kostet, aus dem Unterstützerkreis des WSV und passt zum neuen Ansatz des Regionalligisten, den Wuppertaler SV besser und sichtbarer zu vermarkten.

"Die Aktion ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen. Unsere Medienabteilung hat da allerdings tolle Arbeit geleistet, denn jeder versteht diese kleine Neckerei. Für uns war es wichtig, Paroli zu bieten und auf den WSV aufmerksam zu machen. Das ist eindrucksvoll gelungen", sagt Christian Knappmann, WSV-Geschäftsstellenleiter, gegenüber RevierSport.

Die kleine WSV-Spitze in und in Richtung Bayer Leverkusen ist auch auf eine Bayer-Aktion in Wuppertal vor neun Jahren, 2014 war das, zu verstehen. 2014 warb der Bundesligist – unter anderem auf der Schwebebahn - in Wuppertal mit dem Slogan "Spitzenfußball nur 30 Kilometer entfernt". Nun die WSV-"Revanche" in Leverkusen: "Purer Fußball nur 30 Kilometer Luftlinie".