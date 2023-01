Wuppertaler SV: 3:1-Testsieg, Polen-Duell steht noch an - So läuft's in der Türkei

Der Wuppertaler SV befindet sich in der Endphase seines Türkei-Trainingslagers. Ein Testspiel wurde absolviert, ein weiterer Test steht noch an.

Mit 3:1 besiegte der Wuppertaler SV unter der Woche den Oberligisten Bischofswerdaer FV.

Am Samstag (15 Uhr Ortszeit, 13 Uhr deutscher Zeit) trifft der WSV im türkischen Belek noch auf den polnischen Zweitligisten Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

"Der Test gegen Bischofswerdaer war richtig gut. Wir sind auf einen ordentlichen Gegner getroffen, der um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost spielt. Bei unseren Jungs war natürlich schon zu sehen, dass die Beine schwer sind. Aber das muss in einem Trainingslager auch so sein. Jetzt werden wir noch einmal die letzten Tage nutzen, um weiter gut zu arbeiten und auch am Samstag ein positives Testspiel zu bestreiten. Sonntagabend geht es dann zurück", berichtet Sportchef Stephan Küsters gegenüber RevierSport.

Küsters ist mit dem Trainingslager rundum zufrieden. Küsters: "Es gibt keine Verletzten, alles verläuft optimal. Das Hotel ist super, das Essen ist top und die Bedingungen, wie schon gesagt, einfach klasse. Wir haben die ganze Zeit Sonnenschein. So lässt es sich doch prima arbeiten."

Wuppertaler SV: Patzler - Hanke (46. Montag), Henke (46. Salau), Schweers (ab 62. Pytlik), Berisha (46. Hazaimeh) - Rodrigues Pires (46. Multari, 76. Dal), Müller (46. Galle), Demming, Hagemann (46. Peitz, 87. Multari) - Prokoph (62. Königs), Güler (62. Tchouangue) Patzler - Hanke (46. Montag), Henke (46. Salau), Schweers (ab 62. Pytlik), Berisha (46. Hazaimeh) - Rodrigues Pires (46. Multari, 76. Dal), Müller (46. Galle), Demming, Hagemann (46. Peitz, 87. Multari) - Prokoph (62. Königs), Güler (62. Tchouangue) Tore: 1:0 Berisha (5.), 1:1 (16.) 2:1 Fromm (Eigentor, 67.), 3:1 Tchouangue (75.)

Was die Gute-Laune-Stimmung der Wuppertaler in Belek für die Restrunde in der Regionalliga West bedeutet, weiß Küsters noch nicht. Der 51-Jährige meint: "Ich bin kein Freund von Spekulationen oder Prognosen. Wir hatten auch letztes Jahr ein gutes Trainingslager und ein gutes Bauchgefühl. Leider sind wir mit Niederlagen in Essen und in Köln gestartet. Wie gut die Vorbereitung wirklich war, werden wir dann nach den ersten zwei, drei Punktspielen sehen."