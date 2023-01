Regionalliga: 1. FC Düren mit zwei Abgängen und einem Zugang aus der 3. Liga

Der 1. FC Düren justiert seinen Kader für den Abstiegskampf in der Regionalliga West. Ein Mann aus der 3. Liga wurde verpflichtet.

Am 3. Januar stieg der 1. FC Düren in die Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga West ein. Seitdem hat sich im Kader des Aufsteiger ein bisschen was verändert.

Klar ist: Nach einem tollen Start ging nicht mehr viel beim Mittelrheinklub. Die Abstiegsplätze kamen vor der Winterpause immer näher. Vor dem Auftakt am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) gegen den Tabellenletzten SV Straelen haben die Dürener nur noch drei Punkte Abstandauf einen Abstiegsrang.

Daher kommt auch dem Auftakt eine große Bedeutung zu. Ein Heimsieg über das Schlusslicht würde die Gemüter in Düren beruhigen. Um bestens vorbereitet zu sein, hat der FC seinen Kader in der Winterpause auch etwas neu justiert.

Dabei konnte man auch einen Zugang aus der 3. Liga verpflichten. Kevin Goden kommt aus der 3. Liga vom 1860 München nach Düren. Das bestätigte seine Agentur gegenüber "dieblaue24". Bei den "Löwen" löste er seinen Vertrag auf, der Rechtsaußen kam in der letzten Saison auf 23 Einsätze (drei Tore, eine Vorlage).

In der laufenden Runde wurde er in der 3. Liga noch nicht berücksichtigt.

Ein Zugang, auf der anderen Seite haben zwei Spieler den 1. FC Düren im Winter verlassen. Marvin Steiger hat dem SV Bergisch Gladbach angeschlossen. Zudem löste Stammspieler Cenk Durgun seinen Vertrag auf. 20 Mal stand er in der Saison für Düren auf dem Platz, er wechselte zu Eintracht Hohkeppel in die Mittelrheinliga. Persönliche Gründe ließen ihn diesen Schritt gehen, dem der Klub am Ende zustimmte.

Eine weitere Hiobsbotschaft musste der FC auch noch verkraften. Abwehrchef Jannis Becker verletzte sich bei einem Hallenturnier. Mit einem Außenbandriss im Knie wird er vorerst fehlen.