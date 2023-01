Nach Zypern-Abenteuer: Innenverteidiger will zurück in die Regionalliga West

Nach einem halben Jahr auf Zypern will ein Innenverteidiger, der bereits in der Regionalliga West spielte, zurück in den Fußball-Westen.

"Es war sehr aufregend, eine andere Mentalität, ein anderes Wetter, aber sehr cool", so fasst Cedrik Mvondo sein halbjähriges Zypern-Abenteuer beim Zweitliga-Schlusslicht Olympias Lympion. Seit Samstag - 14. Januar 2023 - ist er zurück in seiner Heimat Köln. Der 25-Jährige löste seinen Vertrag bei den Zyprioten auf. "Ich habe für die letzten beiden Monate November und Dezember kein Gehalt mehr bekommen und daraufhin meinen Vertrag aufgelöst. Jetzt kann ich ablösefrei wechseln. Ich will einfach nur Fußball spielen und bin bereit und heiß auf eine neue Aufgabe", erzählt Mvondo gegenüber RevierSport. Mvondo bestritt 12 von 16 möglichen Spielen, zehn davon gar von der ersten bis zur letzten Minute. "Ich war schon ein Eckpfeiler des Teams. Leider lief es aber für uns als Mannschaft schlecht. Wir haben nur einen Sieg in 16 Spielen geholt. Aber ich bin jetzt topfit nach Deutschland zurückgekehrt und voller Tatendrang. Die Vereine wissen ja jetzt, dass ich auf dem Markt bin", sagt Mvondo. Cedrik Mvondo stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen, VfL Leverkusen und Bonner SC. Er spielte in der Regionalliga West schon für die TSG Sprockhövel, den Bonner SC und SV Straelen. Insgesamt absolvierte er 37 Einsätze in der West- und 30 Begegnungen in der Nordost-Staffel, wo er neben Tebe Berlin auch schon beim Berliner AK unter Vertrag stand. Ab dem 1. Juli spielte er dann bei Olympias Lympion in der zweiten zypriotischen Liga und kam insgesamt elfmal zum Einsatz. Die Regionalliga West würde den 1,94 Meter großen Innenverteidiger, der schon für den Bonner SC und SV Straelen spielte, wieder reizen. Mvondo: "Ja, das ist eine sehr interessante Spielklasse. Ich bin da für alles offen. Ich warte ab und hoffe auf einige Anfragen."

