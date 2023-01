Regionalliga West: Innenverteidiger verlässt Aufsteiger Düren

Aufsteiger 1. FC Düren verliert einen Innenverteidiger. Aus persönlichen Gründen hat der Abwehrspieler seinen Vertrag aufgelöst.

Aufsteiger 1. FC Düren muss in der Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga West einen Abgang hinnehmen. Innenverteidiger Marvin Senger hat seinen Vertrag zur Winterpause aufgelöst und wird Trainer Boris Schommers nicht mehr zur Verfügung stehen. Das hat der Verein mitgeteilt.

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger verlässt die Dürener aus persönlichen Gründen, es soll mehr Zeit für die im Februar erwartete Tochter sein. "Es war eine schwierige Entscheidung, die ich erst in der Winterpause getroffen habe", gab der Defensivspieler in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage Einblicke in seine Entscheidung. "Es ist mir sehr schwergefallen, in Düren aufzuhören, denn die Jungs sind mir alle ans Herz gewachsen. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass mir der zeitliche Aufwand einfach zu groß ist."

Ganz aufhören wird der 29-jährige aber nicht, Gespräche mit Klubs unter anderem aus der Mittelrheinliga laufen. Und auch beim 1.FC Düren will sich Steiger ab und an noch sehen lassen. "Ich gehe ja nicht im Groll. Ich werde mir sicher das ein oder andere Spiel meiner Jungs angucken", kündigte der Abwehrspieler an. In der aktuellen Saison kam Steiger acht Mal für Düren zum Einsatz.