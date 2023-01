Gemischte Neuigkeiten für Regionalligist Alemannia Aachen: Ein Meilenstein wurde geknackt, ein Defensivspieler fällt lange aus.

Alemannia Aachen muss vier bis sechs Wochen auf Julian Schwermann verzichten. Das gab der Tabellenfünfte der Regionalliga West bekannt. Der Defensivspieler hat sich beim Testspiel gegen den KFC Uerdingen einen Innenbandriss im Knie zugezogen.

Die Partie gegen den Oberligisten fand kurzfristig und unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Mittwoch in Aachen statt. Die Alemannia gewann dank eines Dreierpacks von Jannik Mause und eines Treffers von Jannis Held am Ende mit 4:1. Younes Mouadden hatte den KFC Uerdingen nach 49 Minuten noch in Führung gebracht.

Schwermann wechselte erst im Sommer vom SC Verl an den Tivoli und kam in dieser Spielzeit insgesamt 16-mal zum Einsatz.

Alemannia Aachen: Pokal-Termin steht

Unterdessen gab der Klub auch die Ansetzung des Viertelfinales im Bitburger-Mittelrheinpokal bekannt: Die Partie gegen Drittligist Viktoria Köln wird am 22. Februar um 19.30 Uhr auf dem Tivoli stattfinden. Tickets gibt es ab Freitag.





Alemannia Aachen knackt Meilenstein

Frohe Kunde gab es für die Kaiserstädter am Freitag von den Verkaufsschaltern. Wie Alemannia Aachen verkündete, wurde der Meilenstein von 4.000 verkauften Dauerkarten geknackt.

Mit einem Zuschauerschnitt von 9.236 pro Heimspiel belegen die Aachener laut transfermarkt.de in dieser Kategorie übrigens klar Rang eins in der Regionalliga West. Dahinter folgen Preußen Münster (7.381) und Rot Weiß Oberhausen (3.134).