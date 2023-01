RWO: Niederrheinpokal-Viertelfinale - Austragungsort steht nun fest

Rot-Weiß Oberhausen hat in der vergangenen Woche die Vorbereitung auf die Restrunde aufgenommen. Nun steht auch fest, wo das Niederrheinpokal-Viertelfinale stattfindet.

Nachdem Ende letzten Jahres bereits das Datum der Viertelfinal-Partie Rot-Weiß Oberhausen gegen den ASV Mettmann bekannt wurde, ist nun auch der Spielort klar.

Die Begegnung findet am Mittwoch, 1. März (19 Uhr), im Stadion Niederrhein. "Heimspiele sind immer schön. Wir freuen uns auf die Begegnung. Wir sind im Pokal auf einem guten Weg und wollen natürlich auch in die nächste Runde einziehen", sagt RWO-Sportchef Patrick Bauder.

Am Mittwoch, 4. Januar, startete Rot-Weiß Oberhausen in die Wintervorbereitung. Ab Montag, 9. Januar, nehmen die Kleeblätter die Vorbereitung auf das erste Testspiel auf. Dieses findet am Samstag, 14. Januar, in der Volksbank Arena in Schermbeck statt.

In den folgenden Wochen werden die Kleeblätter außerdem am 21. Januar gegen den SV Straelen im Stadion Niederrhein und am 28. Januar gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am Fohlenplatz am Borussia Park testen.

RWO-Testspiele im Überblick:

14. Januar: SV Schermbeck (A, 13 Uhr)

21. Januar: SV Straelen (H, 14 Uhr)

28. Januar: Borussia Mönchengladbach U23 (H, 14 Uhr)