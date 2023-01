Wuppertaler SV: 15 Spiele, 10 Tore - Dieser Offensivspieler ist im Probetraining

Der Wuppertaler SV befindet sich wieder im Trainingsbetrieb. Mit dabei ist auch ein Offensivspieler, der sich für einen Vertrag an der Wupper empfehlen kann.

"Es läuft gut. Wir haben alle Mann im Training und auch einen Gastspieler in den Einheiten dabei", berichtet Stephan Küsters von der Vorbereitung des Wuppertaler SV gegenüber RevierSport.

Der WSV-Sportdirektor ergänzt: "Einzig Semih Güler und Oktay Dal müssen ein wenig kürzer treten, sonst sind alle im kompletten Mannschaftstraining."

In diesem befindet sich auch Gastspieler Junior Kone. Der 24-Jährige ist aktuell für die Landesliga-Reserve des Drittligisten SV Meppen am Ball. In 15 Einsätzen traf er zehnmal ins Schwarze. "Der Junge weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Er wird bis Samstag bei uns bleiben und dann schauen wir weiter", erzählt Küsters.

Am Wochenende, am Samstag, steht für den Wuppertaler SV sowohl ein Testspiel (11 Uhr, Gelber Sprung) gegen die TVD Velbert als auch die Hallenstadtmeisterschaft auf dem Programm. In Wuppertal wird auch am Samstag, 7. Januar, der Stadtmeister ermittelt.

WSV-Trainingsplan für die Restwoche: Donnerstag: 10 Uhr: Rasenplatz Freudenberg, 14 Uhr: Kunstrasen Stadion am Zoo Freitag: 14 Uhr: Rasenplatz Stadion am Zoo Samstag: ab 10.15 Uhr: Uni-Hallenturnier 11 Uhr: Testspiel TVD Velbert (auf dem Gelben Sprung) Sonntag: Frei

"Wir werden da mit einer gemischten Mannschaft aus U19- und Regionalligaspielern an den Start gehen. Die Jungs sollen Spaß haben und sich nicht verletzten. Mal schauen, was wir da reißen können", sagt Küsters.

Ob der WSV bis zum 31. Januar einen neuen Spieler verpflichten wird, lässt Küsters offen und meint: "Wir haben da keinen Druck, beobachten aber, wie jeder andere Klub auch, den Markt." Abgänge soll es keine geben. Küsters: "Wir haben mit allen Jungs gesprochen und sie wissen, wie die jeweilige Situation aussieht. Aber wir werden hier keinen vom Hof jagen. Es wird keinen Umbruch wie in den letzten Wintern geben."