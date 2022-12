Im Südwesten: Ex-Düsseldorfer - 129-maliger Zweitligaprofi verstärkt Regionalligisten

Der Südwest-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat einen Transfercoup gelandet und einen erfahrenen 1. sowie 2. Bundesligaspieler verpflichtet.

Der KSV Hessen Kassel verstärkt ab dem 1. Januar 2023 seine Regionalligamannschaft mit dem 33-jährigen Sercan Sararer.

Der in Nürnberg geborene Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 129 Zweitliga-, 69 Drittliga- und 35 Bundesligaspielen mit nach Kassel. Zudem lief er während seiner Profikarriere zwölf Mal für die türkische A-Nationalmannschaft auf. Kassel liegt aktuell auf Platz 14 der 18er Liga in der Regionalliga Südwest und hat nach 19 Spielen gerade einmal 18 Treffer erzielt.

"Wir wollen so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller herauskommen und setzen jetzt ein klares Zeichen in Richtung Verstärkung der Offensive", stellen KSV-Vorstand Swen Meier und KSV-Aufsichtsratsvorsitzender Enrico Gaede die Absicht des Vereins dar.

"Mit Sercan gewinnen wir sehr viel Erfahrung. Er wird uns sofort weiterhelfen. Unsere jungen Spieler werden von der Verpflichtung enorm profitieren, von Sercan einiges lernen können und wir mit ihm unsere Torgefahr deutlich ausbauen", unterstreichen die KSV-Gremienmitglieder.

Sercan Sararer erhält bei den Kasseler "Löwen" einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2026. Der Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel mit Zahlung einer Ablöse, sofern Sararer Angebote aus der 1. oder 2. Bundesliga vorliegen sollten.

"Hessen Kassel bringt sehr viel Tradition mit. Die vorhandene Infrastruktur rund um das Auestadion hat mich sofort beeindruckt. Was hier noch fehlt, ist die positive sportliche Welle nach oben. Damit es sportlich aufwärts geht, werde ich meinen Anteil dazu beitragen", sagte Sercan Sararer über seine Motivation in Kassel zu unterschreiben.

Sararer ist am 27. November 1989 in Nürnberg geboren. Seine Jugend verbrachte er bei der SpVgg Greuther Fürth. Für die Kleeblätter lief der Rechtsfuß auch im Seniorenbereich 136 Mal auf und erzielte 27 Tore für die Kleeblätter. 22 Spiele davon absolvierte Sararer in der Bundesliga für Fürth, weitere 13 Spiele lief der offensive Mittelfeldspieler für den VfB Stuttgart in der höchsten Spielklasse auf. Weitere Stationen waren Fortuna Düsseldorf, der Karlsruher SC sowie Türkgücü München, bei denen der 1,80 Meter große Sararer bis zum Sommer 2022 unter Vertrag stand.