Straelen - RWO: Kastrati-Klartext, Lunga-Gala und ein zufriedener Terranova

Am 20. Spieltag der Regionalliga West unterlag der SV Straelen mit 0:4 (0:1) gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der Ex-Straelener Kelvin Lunga erzielte ein Tor und legte zwei weitere Treffer auf.

Tabellenschlusslicht SV Straelen blieb auch im zehnten Spiel in Serie ohne Dreier und unterlag am 20. Spieltag der Regionalliga West zuhause mit 0:4 (0:1) gegen die Gäste von Rot-Weiß Oberhausen. Für RWO unter der Leitung von Cheftrainer Mike Terranova war der Auswärtserfolg nunmehr der zweite Sieg in Serie.

Ex-Straelen-Spieler Kelvin Lunga brachte Oberhausen im Spiel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber in der ersten Hälfte mit seinem dritten Saisontor in Führung.

Nach dem Seitenwechsel legte Lunga zwei weitere Treffer für Mitspieler Sven Kreyer auf, der gegen Straelen seinen insgesamt dritten Doppelpack in dieser Spielzeit schnürte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Anton Heinz, welcher wie in der vergangenen Woche gegen Gladbach II ein Traumtor erzielte.

Mehr Infos zum Spiel gibt es hier.

Ich freue mich immer, wenn ich ein Tor schieße oder Tore vorbereite, auch wenn es gegen den Ex-Verein sein muss. Kelvin Lunga

Obwohl die Gala-Vorstellung von Lunga an diesem Spieltag gegen seinen Ex-Klub stattfand, konnte der 28-jährige mit dem Ergebnis gut leben: „Ich freue mich immer, wenn ich ein Tor schieße oder Tore vorbereite, auch wenn es gegen den Ex-Verein sein muss. Die Mannschaft hat heute insgesamt eine gute Leistung gezeigt und auch verdient gewonnen”, erklärte der Mann des Spiels nach dem Abpfiff.

RWO-Trainer Terranova zufrieden über versöhnlichen Jahresabschluss

Für Rot-Weiß Oberhausen geht es nun nach zehn gesammelten Punkten aus den letzten fünf Partien in die Winterpause. Um in Form zu bleiben, wird RWO während der Pause einige Testspiele bestreiten. Für Cheftrainer Mike Terranova war der Sieg vor dem Jahreswechsel enorm wichtig.

„Ich bin sehr froh, dass wir gegen Straelen die drei Punkte geholt haben. Gerade so kurz vor Weihnachten war das extrem wichtig. Wir haben den Gegner nicht unterschätzt, das war mir wichtig. Auch die Gegebenheiten auf dem Platz waren nicht ganz so einfach. Die Führung hat uns viel Kraft gegeben und in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch sehr effektiv weitergespielt”, bilanzierte Terranova nach dem Spiel.

Wenn du Scheiße am Fuß hast, dann hast du Scheiße am Fuß. Ich denke, dass so ein Spiel auch mal schnell kippen kann und Straelen generell unter Wert verkauft wird. Mike Terranova

Des Weiteren lobte der Oberhausener Trainer die Spielweise der Gastgeber und sprach dem Tabellenletzten aus Straelen Mut zu: „Wenn du Scheiße am Fuß hast, dann hast du Scheiße am Fuß. Ich denke, dass so ein Spiel auch mal schnell kippen kann und Straelen generell unter Wert verkauft wird. Sie haben immer wieder knappe Spiele, momentan fehlt es ihnen einfach an Matchglück”, erklärte Terranova weiter.

SV Straelen versinkt weiter im Abstiegskampf

Durch die Niederlage gegen RWO bleibt der SV Straelen weit abgeschlagen im Tabellenkeller. Der Abstand auf Rang 17 beträgt nunmehr neun Punkte. Straelens Cheftrainer Bekim Kastrati will in der Winterpause an vielen Dingen arbeiten.

„Ich glaube, dass die Jungs auf dem Platz schon alles gegeben und versucht haben, aber es gibt einfach zu viele Dinge, die nicht passen und nicht funktionieren und dementsprechend kommen auch diese Ergebnisse zustande. Am Ende ist das kein Wunder und das ist auch kein Matchglück. Schlussendlich laufen zu viele Dinge falsch und wir müssen gucken, dass wir diese Probleme aus der Welt schaffen, damit es in der Rückrunde nicht nur Niederlagen gibt”, sprach Kastrati nach der Partie Klartext.