RWO: Drei Testspiele fix - zwei davon gegen Ligakonkurrenten

Rot-Weiß Oberhausen wird in der langen Winterpause drei Testspiele bestreiten. Zu den Gegnern gehören zwei Teams aus der Regionalliga.

Das Fußballjahr neigt sich dem Ende zu - auch bei Rot-Weiß Oberhausen. Eine Partie haben die Kleeblätter noch vor der Brust, am Samstag gastieren sie in der Regionalliga West beim Schlusslicht SV Straelen (14 Uhr, RS-Liveticker).

Und so lange wird es gar nicht dauern, ehe sich RWO und der SVS erneut gegenüber stehen werden. Denn die Grenzländer sind Teil der Oberhausener Testspielserie in der Winter-Vorbereitung. Am 21. Januar kommen die Straelener ins Stadion Niederrhein.

Insgesamt hat RWO drei Testspiele vor dem Start der Restserie vereinbart. Gespielt wird jeweils samstags. Eine Woche vor dem Straelen-Spiel gastiert das Team von Trainer Mike Terranova beim SV Schermbeck aus der Oberliga Westfalen.

Und eine Woche nach dem Straelen-Spiel misst Rot-Weiß die Kräfte mit einem weiteren Rivalen aus dem Ligabetrieb. Dann geht es gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Der Tabellendritte spielt eine starke Saison, wurde aber erst am vergangenen Wochenende mit 1:0 von RWO besiegt.

Das Duell mit Gladbach wird das letzte der Winter-Vorbereitung sein. Anfang Februar rollt der Ball nämlich wieder in der Regionalliga. Für die Oberhausener, die nur auf dem achten Tabellenplatz stehen und 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Preußen Münster haben, beginnt das Fußballjahr 2023 mit einem Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln.

RWO: Die Testspiel-Termine im Überblick

Samstag, 14. Januar, 13 Uhr: SV Schermbeck - Rot-Weiß Oberhausen

Samstag, 21. Januar, 14 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen

Samstag, 28. Januar, 14 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II