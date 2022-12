1. FC Bocholt: Marcus John kündigt Zu- und Abgänge an

Der 1. FC Bocholt hat am Wochenende spielfrei. Ob die Partie am 17. Dezember gegen Fortuna Köln stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Aufgrund der Stadion-Problematik - RevierSport berichtete - wird das für das kommende Wochenende angesetzte Spiel des 1. FC Bocholt gegen Preußen Münster ins neue Jahr verlegt. Ob die für den 17. Dezember 2022 geplante Begegnung gegen Fortuna Köln stattfinden wird, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

"Unsere Verantwortlichen sprechen mit der Stadt. Ich denke, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung fallen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir die Partie noch in diesem Jahr über die Bühne bringen", sagt Marcus John.

Seit fünf Begegnungen sind die Bocholter ohne Sieg. Doch John, der sowohl das Sportchef- als auch Trainer-Amt in Bocholt bekleidet, sieht die Lage gar nicht so negativ. "Uns fehlt die Konstanz. Wir haben mal Ausreißer nach oben wie in Oberhausen oder Rödinghausen und dann wieder richtig schlechte Spiele wie gegen Düren. Das müssen wir in Zukunft besser hinbekommen", sagt er und ergänzt: "Wir sind aber im Soll. Wir haben in der Hinrunde 19 Punkte geholt und diese würden in der Rückrunde wohl auch zum Klassenerhalt langen. Wir wollen am Ende an der 40-Punkte-Marke kratzen, dann erreichen wir auch unser Saisonziel."

Der Klassenerhalt soll in 2023 dann auch mit neuen Spielern bewerkstelligt werden. "Wir schauen uns um", verrät John. Auf welchen Positionen sich die Bocholter verstärken wollen, will John noch nicht verraten. Aber er sagt, dass auch Spieler den Verein verlassen werden. John: "Wir werden mit jedem in der Pause sprechen. Es gibt sicherlich drei bis fünf Jungs, die mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden sein können. Da ist es dann für beide Seiten besser sich vielleicht zu trennen."

Für das spielfreie Wochenende suchen die Bocholter noch einen Testspielgegner. John: "Wir wollen im Rhythmus bleiben. Aktuell haben wir aber auch einige Jungs, die mit der Grippe zu kämpfen haben. Ich hoffe, dass sich die Situation bis zum Wochenende verbessert."