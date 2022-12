Regionalliga West: Krise in Rödinghausen geht weiter, Aachen spielt im Derby Remis

Auch am 19. Spieltag der Regionalliga West kann der SV Rödinghausen nicht gewinnen. Gegen den SV Lippstadt unterliegt der SVR 1:2. Straelen verliert nach langer Führung.

19. Spieltag in der Regionalliga West: Während Ligaprimus Preußen Münster nach einem 1:0 gegen den SC Wiedenbrück an der Tabellenspitze weiter seine Kreise zieht und der Wuppertaler SV seine Serie gegen die SG Wattenscheid ausbaut, setzt sich die Krise des SV Rödinghausen weiter fort.

Gegen den SV Lippstadt kassierte der SVR ein 1:2 (0:2) und wartet nun seit bereits sieben Ligaspielen auf einen Sieg. Das erste Tor des Tages erzielte Luis Sprekelmeyer (25.) für die Gäste, Phil Halbauer konnte noch vor dem Seitenwechsel erhöhen. Im zweiten Durchgang sorgte Niklas Wiemann (62.) mit seinem Anschlusstor für neue Hoffnung bei den Rödinghausern, aber am Ende ging es nach zuletzt zwei Remis wieder mit leeren Händen vom Feld.

Im Derby zwischen Alemannia Aachen und Aufsteiger 1. FC Düren wurden die Punkte geteilt. Nicht in Düren, sondern im Waldstadion in Wegberg-Beeck, brachte Sebastian Schmitt die Aachener vor über eintausend mitgereisten Alemannia-Fans nach einer halben Stunde in Führung, in Halbzeit zwei sorgte Hamza Salman (58.) für den Ausgleich und den 1:1-Endstand.

Schlusslicht SV Straelen verpasste es beim 1.FC Kaan-Marienborn, ein Lebenszeichen zu senden. Trotz langer Auswärtsführung des SVS gewann der Aufsteiger mit 2:1 (0:1). Ausgerechnet der ehemalige Kaaner Kenan Dünnwald (15.) brachte die Straelener in Führung, in der Schlussphase drehten Daniel Hammel (83.) und Markus Pazurek (89.) die Partie aber noch und sorgten für einen Sieg im letzten Kaaner Heimspiel 2022.

Rot-Weiß Oberhausen verabschiedete sich im letzten Heimspiel des Jahres mit einem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach II von den Fans. Im letzten Spiel des Samstagmittags trennten sich Fortuna Düsseldorf II und der 1. FC Bocholt torlos.