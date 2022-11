Regionalliga: Preußen Münster bestreitet letztes Heimspiel 2022 in einem Sondertrikot

Gegen den SC Wiedenbrück wird der SC Preußen Münster in einem Sondertrikot bestreiten. Hier alle Infos.

In der Regionalliga West führt der SC Preußen Münster die Tabelle spuverän an. Am Samstag steht für den Spitzenreiter das letzte Heimspiel im Jahr 2022 an. Ab 14 Uhr geht es gegen den SC Wiedenbrück.

Und die Münsteraner werden die 90 Minuten in einem besonderen Heimdress angehen. Schwarz-Weiß-Grün ist bunt – mit diesem Motto geht der SC Preußen in das Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück und setzt gemeinsam mit seinen Partnern ein wichtiges Zeichen für Freiheit, Gleichheit und Toleranz.

Die Trikots, die die Spieler tragen werden, gibt es am Spieltag ab 12:30 Uhr zu kaufen. „Die Farbgebung des Trikots ist eindeutig und unmissverständlich. Fußball ist für alle da. Fußball verbindet Menschen und schlägt Brücken. Wir glauben fest daran und tragen diese Botschaft mit Überzeugung auf unserem Trikot nach außen“, sagt Preußen-Geschäftsführer Ole Kittner.

Neben dem Sondertrikot wird es auch eine „Schwarz-Weiß-Grün ist bunt“- Sonderedition, bestehend aus einem Half-Zipp-Pullover, einem T-Shirt und einer Mütze geben. Erhältlich ist die Kollektion am Spieltag auf dem Stadionvorplatz, an den regulären Verkaufsständen im Stadion und im Onlineshop

Pro Person können maximal zwei Trikots abgegeben werden, der Verkaufspreis beträgt 69,90 Euro. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.

Mit einem Heimsieg könnte Münster einen weiteren Schritt in Richtung 3. Liga machen. Acht Punkte beträgt aktuell der Vorsorung auf die U23 von Borussia Mönchengladbach. Sollte der Wuppertaler sein Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen gewinnen, käme der WSV auf sieben Zähler an die Preußen heran.

Im letzten Spiel vor der Winterpause muss der SCP dann am 10. Dezember beim 1. FC Bocholt ran, die Partie wird im Stadion von Rot-Weiß Oberhause ausgetragen.