Regionalliga: Schalke führte, aber Preußen Münster konterte und enteilt der Konkurrenz

Am Mittwoch stand in der Regionalliga das Nachholspiel zwischen Schalke II und Preußen Münster statt. Münster gewann mit 3:1 (1:1) und baute den Vorsprung an der Spitze aus.

Beim ersten Versuch wurde die Regionalliga-Partie zwischen der U23 des FC Schalke und Spitzenreiter Preußen Münster aufgrund eines Gewitters abgebrochen. Damals führte Schalke II mit 1:0 - am Mittwoch stand nun der zweite Versuch an, die Partie über die Bühne zu bringen. Bei diesem gab es nach 90 Minuten einen 3:1-Erfolg für Münster. Der S04, der nur eine der letzten zehn Partien in der Liga verlor, startetet furios und stellte früh auf den Stand, den es beim Abbruch gab. Nach acht Minuten war es der Ex-Preuße Rufat Dadashov, der Schalke mit einem Schuss aus 19 Metern in Führung brachte. Und die Königsblauen verdienten sich die Führung mit einer couragierten Startphase. Die kalte Dusche gab es aber dennoch, denn Münster kam mit einer der wenigen Aktionen im ersten Durchgang zum 1:1. Nach einem Freistoß konnte Schalke nicht klären und Niko Koulis traf aus 15 Metern unter die Latte. Schalke: Heekeren - Kozuki, Schell (82. Mfundu), Boboy, Müller - Balouk, Albutat - Kyerewaa, Bokake (46. Kurt), Sané - Dadashov (77. Amadin) Heekeren - Kozuki, Schell (82. Mfundu), Boboy, Müller - Balouk, Albutat - Kyerewaa, Bokake (46. Kurt), Sané - Dadashov (77. Amadin) Münster: Schulze Niehues - Kok, Koulis, Hahn - Teklab (81. Langlitz), Grote (91. Scherder), Remberg, Lorenz - Bouchama (63. Deters) - Wooten (58. Oubeyapwa), Wegkamp Tore: 1:0 Dadashov (8.), 1:1 Koulis (28.), 1:2 Wegkamp (71.), 1:3 Wegkamp (73.) Schiedsrichter: Marc Jäger Doch Schalke blieb am Drücker und hatte kurz vor der Pause die große Chance auf das 2:1. Sidi Sané verzog jedoch um Haaresbreite. Auf der anderen Seite prüfte Andre Wooten S04-Torwart Justin Heekeren. Da der auf dem Posten war, ging es mit dem 1:1 in die Kabine. Nach dem Wechsel war es ein Spiel auf Augenhöhe. An dessen Ende sich der Favorit aber doch durchsetzen konnte, die individuelle Klasse von Münster entschied die Partie. Diesmal war es Angreifer Gerrit Wegkamp, der mit seinen beiden Treffern (71., 73) für den Auswärtssieg des Tabellenführers sorgte. Denn Schalke kam nach dem Doppelschlag nicht mehr zurück, auch wenn Marouane Balouk kurz vor dem Ende die Latte traf. Nach dem Dreier im Parkstadion enteilt Münster der Konkurrenz langsam. Sieben Zähler Vorsprung sind es schon auf den Tabellenzweiten Wuppertaler SV. Weiter geht es für Schalke II am Samstag (26. November, 14 Uhr) beim SV Straelen. Die Münsteraner müssen zeitgleich bei der SG Wattenscheid ran.

