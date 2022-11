Neuer Job für frühere Straelen-Trainerin Inka Grings

Vor einiger Zeit trainierte Inka Grings den Regionalligisten SV Straelen. Jetzt hat die frühere Nationalspielerin einen neuen Job.

Im April 2019 sorgte Inka Grings für ein Novum. Sie übernahm den Cheftrainer-Posten beim West-Regionalligisten SV Straelen. Nie zuvor hatte eine Frau dieses Amt bei einem Verein aus den obersten vier Ligen ausgeübt.

Jetzt tritt die 44-Jährige einen neuen Job an: Grings wurde am Montag als Trainerin der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt. Bei der Nati erhielt die 96-fache Nationalspielerin einen unbefristeten Vertrag.

"Ich bin wahnsinnig stolz, mit den besten Spielerinnen des Landes zusammenarbeiten zu können und freue mich sehr auf die spannende und herausfordernde Aufgabe", sagte die Nachfolgerin von Nils Nielsen, der aus familiären Gründen zurücktrat.

In den vergangenen beiden Jahren arbeitete Grings bereits in der Schweiz. Sie trainierte die Frauen des FC Zürich. Mit ihrem Wechsel zum Nationalteam tritt sie in gewisser Weise in die Fußstapfen der deutschen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Sie war von 2012 von 2018 für die Schweizer Frauen verantwortlich.

Bei ihrer Vorstellung richtete Grings gleich den Blick auf die WM im kommenden Sommer. "Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen erfolgreich sein und nach einer kurzen, intensiven Vorbereitungszeit alles investieren, um an der WM die Gruppenphase zu überstehen. Das entspricht meiner Mentalität."

Zuversicht für das Turnier in Australien und Neuseeland kann Grings aus bisherigen Erfolgen ziehen. Als Spielerin gewann sie zweimal die Europameisterschaft mit dem DFB-Team (2005, 2009), wurde jeweils als beste Torschützin ausgezeichnet. Und mit dem SV Straelen stieg sie zwar zunächst ab, schaffte aber den direkten Wiederaufstieg.