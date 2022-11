Regionalliga West: Nach Aachen-Pleite - Rump sieht Rödinghausen auf gutem Weg

Der SV Rödinghausen verlor am Samstag mit 1:3 gegen Alemannia Aachen in der Regionalliga West. Für SVR-Trainer Carsten Rump kein Beinbruch.

Der SV Rödinghausen verlor am 15. Spieltag der Regionalliga West mit 1:3 gegen Alemannia Aachen. Für die Rödinghauser ist es nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bocholt die zweite Pleite in Folge.

Mit der Leistung seines Teams zeigte sich Trainer Carsten Rump aber trotzdem nicht unzufrieden: „Es gab zwei unterschiedliche Halbzeiten. Wir haben eine überdurchschnittliche erste Hälfte gespielt und bis dahin ein tolles Auswärtsspiel gemacht. Aachen hat nach der Pause auf ihre Tribüne gespielt und richtig Wucht entwickelt. Jannis Held, einer der besten auf dem Platz, macht dann das 2:1, dann wird es schwer.“

Mit einem Sieg hätte Rödinghausen den zweiten Platz verteidigen und Preußen Münster ordentlich unter Druck setzten können. Durch die Niederlage ist der zweite Platz nun aus den Händen und Münster konnte sich durch einen 3:1-Sieg bei Fortuna Köln bis auf sechs Punkte von Rödinghausen absetzen. Des Weiteren haben die Preußen noch ein Spiel weniger absolviert.

Keine Enttäuschung trotz "nur" Platz drei

Trotzdem hatte Rump nach der Partie in Aachen aufmunternde Worte für sein Team übrig: „Die Niederlage ist ärgerlich. Aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir sicherlich einen Punkt mitnehmen können. Trotzdem bin ich mit der Leistung der Jungs einverstanden. Ich habe den Jungs nach der Partie auch gesagt, sie müssen sich nicht schämen, nach 15 Spielen auf Platz drei zu stehen.“

Sein Zusatz: „Wir hätten mehr Punkte haben können, aber aufgrund der Umstände, die wir hatten, ist es okay, wie es aktuell ist. Wir haben zwei Spiele eine große Zeit in Unterzahl gespielt, haben sechs, sieben Leute, die vor Krankheit, Verletzung oder Sperre regelmäßig in der Startelf standen. Auch vom Etat her liegen wir nicht auf Platz eins, sondern eher auf Platz neun oder zehn, wenn wir die zweiten Mannschaften dazunehmen“, führt Rump weiter aus.

Zu den Spielern, die der 41-Jährige anspricht, gehören Tiago Estevao, Jonathan Riemer (beide Rotsperre), Julian Wolff (Kreuzbandriss), Niklas Wiemann (Außenbandanriss), Mirko Schuster (Schulterverletzung), Jan Bach (Oberschenkelzerrung) und Patrick Kurzen, der sich vor dem Aachen-Spiel kurzfristig krankmelden musste.

Seit drei Spielen sind die Rödinghauser nun ohne Sieg. Am kommenden Spieltag gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach (Samstag, 12. November, 14 Uhr) ist ein Erfolg fast schon Pflicht, soll der Abstand nach oben nicht komplett abreißen.

Rump erwartet ein unangenehmes Spiel: „Es ist eigentlich egal gegen wen du spielst, du siehst es an der engen Tabellenkonstellation. Du kannst gegen jeden Gegner gewinnen, wenn du gut spielst. Kannst aber auch verlieren, wenn du deine Leistung nicht abrufst. Gladbach hat eine gute Phase, es wird ein schweres Spiel. Mit so einer Leistung wie aus der 1. Halbzeit aus Aachen werden aber auch wieder andere Zeiten kommen.“