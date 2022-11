Regionalliga: Sieg bei Fortuna Köln - Preußen Münster souveräner Tabellenerster

In der Regionalliga West hat Preußen Münster einen wichtigen Sieg gefeiert. Bei Fortuna Köln hieß es nach 90 Minuten 3:1 (1:0) für den Spitzenreiter.

Topspiel in der Regionalliga. Preußen Münster wollte bei Fortuna Köln die Tabellenführung ausbauen, die Kölner wollten nach einem schwachen Start in die Saison ihre derzeitig gute Form bestätigen und bis auf fünf Zähler an den SCP heranrücken.

Mit den Preußen konnte nur ein Team die gesteckten Ambitionen unterstreichen, nach dem 3:1-Erfolg in Köln führen sie die Tabelle souverän an.

Den besseren Start in die Partie erwischte der Spitzenreiter, der bereits nach zwölf Minuten durch Gerrit Wegkamp in Führung ging. Die Fortuna verlor einen einfachen Ball im Aufbau. Der Konter endete bei Wegkamp, der das 1:0 erzielte.

Münster effektiv, die Fortuna nicht. Denn Lars Lokotsch vergab kurz nach dem 0:1 zwei dicke Möglichkeiten zum Ausgleich, so dass es mit dem 0:1 in die Kabinen ging, denn beide Teams vergaben weitere Möglichkeiten im ersten Durchgang.

Fortuna Köln: Weis - Langer (46. Schwadorf), Lanius (79. Beltran), Rumpf, Budimbu - Scholz, Kegel (83. Hölscher) - Stanilewicz, Batarilo-Cerdic, Wilms - Lokotsch Weis - Langer (46. Schwadorf), Lanius (79. Beltran), Rumpf, Budimbu - Scholz, Kegel (83. Hölscher) - Stanilewicz, Batarilo-Cerdic, Wilms - Lokotsch Preußen Münster: Schulze Niehues - Hahn, Koulis, Kok - Teklab (84. Langlitz), Grote, Bouchama (66. Deters), Remberg - Lorenz - Wegkamp (93. Scherder), Wooten (89. Bindemann) Tore: 0:1 Wegkamp (12.), 1:1 Wilms (61.), 1:2 Wooten (78.), 1:3 Deters (94.) Schiedsrichter: Selim Erk Zuschauer: 3215

Nach dem Wechsel versuchten beide Teams Akzente zu setzen. Diesmal traf aber die Fortuna, die nach 61 Minuten durch Dustin Wilms zum Ausgleich kam. Es folgte ein offener Schlagabtausch, beide Teams wollten den Sieg.

Und nach 78 Minuten war es der Gast, der erneut zuschlagen konnte. Nach einer Flanke stand Andrew Wooten völlig frei und traf zur Entscheidung - denn von dem erneuten Rückschlag erholte sich die Fortuna nicht. Sie rannte an, kassierte aber in der Nachspielzeit den Konter zum 1:3 - Thorben Deters traf für Münster. Während die Kölner Münster nun aus den Augen verloren haben, feierte der SCP seine Big Points. Denn Aachen und Rödinghausen sind bereits fünf und sechs Punkte auf Distanz - zudem hat der SCP noch das Nachholspiel bei Schalke II in der Hinterhand, dort kann man den Vorsprung auf stolze acht Zähler ausbauen.

Weiter geht es für die Fortuna am Donnerstag (10. November, 19 Uhr) mit dem Derby gegen die U21 des 1. FC Köln. Münster hat am Samstag (12. November, 14 Uhr) das nächste Topspiel vor der Brust, wenn es zuhause gegen den Wuppertaler SV geht.