Rot Weiss Ahlen: Ehemaliges BVB-Juwel hat Traum vom Profifußball nicht aufgegeben

Rot Weiss Ahlen ist seit vier Spielen in der Regionalliga West ohne Niederlage. Ein Grund: Die Topform von Flügelflitzer Hüseyin Bulut.

Rot Weiss Ahlen ist mit sieben Punkten aus drei Spielen super in die Saison gestartet.

Danach durchlebten die Münsterländer jedoch eine längere Durststrecke. Seit vier Spielen läuft es wieder für die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann. Sie blieb ungeschlagen.

Diesen Ahlener Saisonverlauf kann man eigentlich eins zu eins auf Hüseyin Bulut übertragen. Dieser startete mit einer Vorlage und einem Torerfolg in die Serie, blieb dann ohne Scorerpunkte und zündete in den letzten vier Wochen wieder den Turbo an. Ein weiterer Treffer und zwei Vorlagen kamen hinzu. Allen voran in der letzten Woche gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiß Oberhausen zeigte der 23-Jährige, welches Potential in ihm schlummert.

"In dieser Mannschaft, mit diesem Trainer macht es einfach Spaß. Ich habe bisher jedes Spiel gespielt, außer gegen Aachen. Da habe ich krankheitsbedingt gefehlt. Ich freue mich, dass ich so viel Spielzeit erhalte und versuche das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen", erklärt Bulut, der die letzten Jahre in Oberhausen und in Lotte verbrachte.

Doch in Ahlen durchlebt das einstige Juwel von Borussia Dortmund seine bisher beste Seniorenstation. "Man vertraut mir und glaubt an mich", verrät er sein aktuelles Erfolgsgeheimnis.

Hüseyin Bulut: Deutscher Meister mit dem BVB und Fünfjahresvertrag in der Türkei

Das war nicht immer so in Buluts Karriere. 2016/17 gewann er mit der U19 von Borussia Dortmund die Deutsche A-Jugendmeisterschaft und spielte sich im Finale gegen den FC Bayern München im Signal-Iduna-Park in die BVB-Fanherzen. In der Regionalliga West kam er aufgrund von Verletzungen für den BVB allerdings nicht so oft zum Zug. Seine Bilanz: neun Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen.

Im Sommer 2019 landete Bulut dann beim Süper-Lig-Klub Göztepe Izmir und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag (!). Dieser wurde nach nur einer Saison aufgelöst, um nach Deutschland zurückzukehren. In der Türkei hatte er in einem Jahr nur ein einziges Pflichtspiel im Pokal absolvieren dürfen.

"Diese Zeit werde ich nie vergessen. Aber das alles hat mich stärker gemacht. Ich habe den Traum vom Profifußball weiter fest im Blick. Ich will hier mit Ahlen eine top Saison spielen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aktuell ist nur Ahlen wichtig und natürlich, dass ich gesund bleibe. Alles andere wird sich ergeben", betont Bulut gegenüber RevierSport.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) hat Bulut die nächste Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu spielen. Dann kommt Aufsteiger 1. FC Düren ins Wersestadion.