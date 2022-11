SG Wattenscheid: RWO-Probleme spielen für Trainer Britscho "keine Rolle"

Die SG Wattenscheid 09 empfängt Rot-Weiß Oberhausen. Am 15. Spieltag der Regionalliga West will die SGW den dritten Heimsieg gegen ein kriselndes RWO holen.

Am 15. Spieltag der Regionalliga West trifft die SG Wattenscheid 09 auf Rot-Weiß Oberhausen. Im letzten Heimspiel konnte die Mannschaft von Christian Britscho gegen die Reserve von Schalke 04 den lang ersehnten zweiten Saisonsieg feiern.

Die Oberhausener haben ihre letzten beiden Partien gegen Wuppertal (0:1) und Ahlen (2:3) verloren und mussten die Tabellenspitze etwas ziehen lassen. „Ob das für uns eine Chance ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass RWO jetzt zwei Spiele nicht gewonnen hat“, sagt SGW-Trainer Britscho über die Kleeblätter und blickt ohnehin lieber auf sein Team. „Für uns ist das aber völlig egal, wir schauen nur auf uns. In welcher Gemütslage RWO zu uns reist, spielt keine Rolle.“

Die Wattenscheider haben zuletzt bessere Leistungen gezeigt, sich nach dem Sieg gegen Schalke II aber gegen Aufsteiger Kaan-Marienborn (1:2) zuletzt nicht belohnen können. „Wir müssen an unsere Grenze gehen und eine gute Balance zwischen Mut und konzentrierter Defensivleistung finden“, fordert Britscho nun für das Duell mit den Oberhausenern. „Wenn wir das ähnlich gestalten wie gegen Kaan, sind wir durchaus in der Lage, etwas mitzunehmen.“

Am Wochenende kehrt Verteidiger Tim Kaminski nach seiner Gelbsperre zurück. „Ansonsten müssen wir sehen, ob der eine oder andere nach überstandener Erkrankung zurückkehrt“, beschreibt Britscho die Personallage.

Noch sechs Spiele sind es für die Wattenscheider bis zur Winterpause. „Bis Weihnachten wollen wir so viele Punkte holen wie möglich und den Abstand nicht größer werden lassen oder bestmöglich verringern. Es gilt in jedem Spiel Punkte mitzunehmen. Egal wie der Gegner heißt. Damit wollen wir gegen RWO beginnen“, gibt Britscho das Ziel für den Jahresendspurt aus.

Der Aufsteiger fühle sich nun „so weit zu sagen, dass wir in der Liga angekommen sind. Jetzt fehlt es nur noch an Kleinigkeiten, wenn wir die abstellen, sind wir in der Lage, gegen viele Mannschaften in der Liga Punkte zu holen.“