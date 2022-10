Nach Alemannia-Aachen-Los: "Hier rasten alle aus und die Emotionen kochen hoch"

Alemannia Aachen gehört spätestens nach dem Sieg über den SV Lippstadt zu den Top-Teams der Regionalliga West. Auf diese Mannschaft freut sich nun ein Kreisligist.

Alemannia Aachen hat den dritten Liga-Sieg in Folge gefeiert und steht nach dem 1:0-Erfolg über den SV Lippstadt 08 auf dem 3. Tabellenplatz.

Die Alemannia gehört zweifelsohne nun zu den Spitzenmannschaften in der Regionalliga West. Vor 7300 Zuschauern auf dem Tivoli besorgte Jannik Mause (86.) das Tor des Tages, welches das Aachener Stadion zum Beben brachte.

Richtig ausgeflippt, sind auch die Spieler, Fans und Verantwortlichen des VfR Wipperfürth. Denn am Samstagabend wurde das Mittelrhein-Achtelfinale ausgelost.

Und der Kreisliga-A-Klub zog das große Los: Alemannia Aachen. "Hier rasten alle aus", heißt es auf der Facebook-Seite des VfR Wipperfürth.

Wipperfürths Trainer Giovanni Bernardo hatte sich nach dem sensationellen Erfolg gegen Mittelrheinligist Arnoldsweiler einen großen Namen im Achtelfinale des Verbandspokals gewünscht – und Losfee Justine Schreiber, Pressesprecherin der Ford-Werke GmbH, hat geliefert. Der A-Ligist empfängt keinen Geringeren als den Regionalligisten Alemannia Aachen. Bernardos erste Reaktion fiel entsprechend euphorisch aus: "Das ist natürlich ein Champions-League-Los und der absolute Knaller."

Mittelrheinpokal-Achtelfinale im Überblick: VfR Wipperfürth (Kreisliga A) – Alemannia Aachen (Regionalliga) FSV Neunkirchen-Seelscheid (Landesliga) – SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga) FC Pesch (Mittelrheinliga) – Viktoria Köln (3. Liga) SSV Merten (Landesliga) – Bonner SC (Mittelrheinliga) FC BW Friesdorf (Mittelrheinliga) – FC Hürth (ML)/Fortuna Köln (RL) SG Türkischer SV Düren (Kreisliga A) - BCV Glesch-Paffendorf (Mittelrheinliga) Borussia Freialdenhoven (Mittelrheinliga) – 1. FC Düren (Regionalliga) DJK FV Haaren (Bezirksliga) - SC Blau-Weiß 06 Köln (Bezirksliga)

Die Wipperfürther Mannschaft hatte die Auslosung live auf der Facebook-Seite des FVM verfolgt. "Hier rasten alle aus und die Emotionen kochen hoch", wird das Duell gegen die Kaiserstädter für die meisten Kicker des VfR das Highlight ihrer Fußballer-Laufbahn darstellen. Es sei denn, der Underdog schafft es auch, die Alemannia rauszuwerfen.

Nach jetzigem Stand findet die Partie am Mittwoch, 23. November, statt. Ob an den Ohler Wiesen oder im Bernhard-Wald-Stadion auf dem Mühlenberg, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.