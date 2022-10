Das Top-Spiel des zwölften Regionalliga-Spieltags steigt im Stadion Niederrhein – RWO trifft auf Preußen Münster. Anton Heinz stand RevierSport Rede und Antwort.

Im Sommer 2021 wechselte Anton Heinz als unbeschriebenes Blatt vom SV Lippstadt zu Rot-Weiß Oberhausen. Unter Mike Terranova blühte der Linksaußen dann aber auf. Die Bilanz: 51 Pflichtspiele, 21 Tore, elf Vorlagen. Seine Spezialdisziplin sind Freistöße.

In seiner Zeit bei den Kleeblättern konnte der 24-Jährige bereits sechs Freistöße direkt verwandeln, auch zwei in dieser Saison. Mit sechs Saisontreffern ist Heinz – hinter Teamkollege Sven Kreyer (9) und Viktor Maier (7, Lippstadt) – der drittbeste Torschütze der Liga und befindet sich aktuell in einer bestechenden Verfassung.

Diese Form möchte der gebürtige Bielefelder auch beim Heimspiel-Kracher gegen Preußen Münster bestätigen. Am Sonntag (16. Oktober, 14 Uhr) kommt es im Stadion Niederrhein zum Kräftemessen zwischen dem Tabellenvierten RWO und dem Spitzenreiter aus Münster. Vor der Partie hat RevierSport mit Anton Heinz (24) gesprochen:

Anton Heinz, 2:1 gegen Duisburg, 4:0 gegen Düren, 2:0 bei Düsseldorf II: RWO ist wieder in der Spur. Wie würden Sie rückblickend die ersten elf Saisonspiele resümieren?

Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Klar, hatten wir ein kleines Tief, aber da sind wir nach dem Duisburg-Spiel gut rausgekommen. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Natürlich könnte die Punkteausbeute noch besser sein, aber insgesamt ist es schon in Ordnung.

Sie sind mit sechs Treffern der drittbeste Torschütze der Liga und haben auch in dieser Saison bereits wieder zwei Freistöße direkt verwandelt. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Ich übe viel und weiß, dass ich schießen kann. Deswegen versuche ich viel auf das Tor zu schießen. Die Jungs wissen das auch. Insgesamt sind wir gut unterwegs mit der Mannschaft. Das ist wichtig für das Selbstvertrauen. Wir haben häufiger den Ball und dadurch komme auch ich mehr in Abschlusssituationen.

Trainer Mike Terranova lobt Sie als sehr fleißigen und lernwilligen Spieler. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Entwicklung?

Mit meiner Entwicklung bin ich schon zufrieden. Es gibt zwar Bereiche, in denen ich besser werden muss, aber ich habe in den zwei Jahren bei Rot-Weiß Oberhausen einen großen Sprung gemacht. Ich werde daran anknüpfen und weitermachen.

Am Sonntag kommt es zum Kräftemessen mit Preußen Münster. Die Adlerträger sind Spitzenreiter, haben aber zuletzt geschwächelt und befinden sich in einer kleinen Ergebniskrise. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Münster wird – trotz der letzten Ergebnisse – mit einer breiten Brust zu uns kommen. Sie stehen nicht umsonst da oben, sondern das ist absolut verdient. Es wird ein schweres und kampfbetontes Spiel.

In der letzten Saison habt Ihr zweimal gegen Münster verloren, darunter 0:3 im Heimspiel. Wie sehr seid Ihr auf Wiedergutmachung aus?

Natürlich werden wir alles dafür geben, damit uns die Wiedergutmachung gelingt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die drei Punkte bei uns behalten. Dafür werden wir alles raushauen und dann schauen wir, was schlussendlich dabei rauskommt.

Vier der fünf Heimspiele habt Ihr bislang gewonnen, dazu kam der Pokalcoup gegen den MSV vor einer tollen Kulisse. Auch am Sonntag dürfte es wieder voller werden im Stadion Niederrhein. Wie lautet Ihr Appell an die RWO-Fans?

Es wird ein super Spiel vor dieser Kulisse. Ich weiß, dass die RWO-Fans uns den Rücken stärken werden. Egal, ob wir zuhause oder auswärts spielen. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer unser zwölfter Mann sein werden. Das wird uns bereichern.