Vor Münster-Kracher: Aachen hofft auf 10.000 plus X Zuschauer und einen Innenverteidiger

Ein Spiel steht am Samstag in der Regionalliga West auf dem Programm: Alemannia Aachen empfängt Preußen Münster. Die Verantwortlichen erwarten eine große Kulisse.

Alemannia Aachen will am Samstag (14 Uhr) Preußen Münster ärgern. Denn die Kaiserstädter könnten mit einem Sieg über den Tabellenführer die Regionalliga West wieder etwas spannender machen. Der SCP hingegen würde mit einem Sieg auf sieben Punkte der Konkurrenz davonziehen - und das nach gerade einmal neun Spieltagen.

"Wir wollen ein geiles Spiel für unsere Fans abliefern. Wir wollen die Partie mit so viel Herz und Leidenschaft wie schon gegen Ahlen und Wiedenbrück angehen. Wir machen uns aber keinen Druck und sind auch nicht dafür zuständig, um die Liga wieder spannend zu machen", erklärt Aachens Trainer Fuat Kilic gegenüber RevierSport.

Am Samstag muss Kilic weiter auf Pepjin Schlösser und Alexander Heinze verzichten. Wie lange Abwehrchef Heinze nach seiner erneuten Schulterverletzung ausfallen wird, steht noch nicht fest. Doch die Aachener haben entschieden, auf die Verletzung zu reagieren. "Wir suchen in der Innenverteidigung nach einer Alternative. Es soll aber kein Schnellschuss sein. Wir haben zwei, drei Optionen, die wir aktuell prüfen", erklärt Sportchef Helge Hohl auf RS-Nachfrage.

Auch Hohl freut sich auf den Knaller gegen Münster. 10.000 plus X Zuschauer werden auf dem Tivoli erwartet. "Die Kulisse wird toll sein. Wir wollen uns den Leuten gut präsentieren und sie glücklich machen. Dass das schwer wird, wissen wir natürlich auch. Wir treffen auf eine brutale Münsteraner Qualität. Sie spielen eine gute, konstante Runde. Aber wir wissen auch, dass es gegen uns schwer zu gewinnen ist. Allen vorn am Tivoli. Das wollen wir auch am Samstag unter Beweise stellen."