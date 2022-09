Preußen Münster: Als Testspieler überzeugt - Flügelflitzer war zuletzt in der 3. Liga aktiv

Der SC Preußen Münster hat in der Regionalliga West auf die Verletzung von Manfred Kwadwo reagiert.

Seit über 20 Partien hat der SC Preußen Münster saisonübergreifend in der Regionalliga West nicht mehr verloren. Auch Ausfälle können die Preußen derzeit nicht stoppen.

Am letzten Spieltag gewann Münster auch das Topspiel gegen den SV Rödinghausen. Das alles ohne Manfred Kwadwo, der verletzungsbedingt derzeit passen muss.

Daher hat sich der Klub nun entschieden, auf diesem Ausfall zu reagieren. Am Montag bestätigte Münster die Verpflichtung von Flügelstürmer Dildar Atmaca. Der 19-Jährige durfte sich zuletzt mehrere Tage als Testspieler für einen Vertrag beim Regionalliga-Spitzenreiter empfehlen. Und das hat er offenbar mit Nachdruck gemacht.

Flügelspieler war bereits im letzten Jahr im Visier von Preußen Münster

„Wir haben uns bereits im vergangenen Sommer, als er aus der Jugend kam, intensiv mit ihm beschäftigt, damals entschied er sich für einen anderen Schritt. Nun haben uns die Wege wieder zusammengeführt und wir sind froh, dass es geklappt hat“, sagt Münsters Geschäftsführer Peter Niemeyer zur Verpflichtung.

Im Sommer 2021 entschied sich Atmaca für einen Wechsel von der Bielefelder U19 zu den Würzburger Kickers in die 3. Liga. Dort kam er auf insgesamt zehn Einsätze. Nun geht es nach Münster.

Niemeyer: „Dildar ist technisch versiert, flink und kann auf beiden Außenbahnen spielen. Er hat uns im Training absolut überzeugt – auch, wenn er sich an der Schulter verletzt hat. Wir stehen aber auch in so einem Moment zu unserem Wort und unserer Verantwortung. Deswegen stand es für uns, auch wenn der Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist, nicht zur Diskussion, von unserer Überzeugung und unserer Zusage abzuweichen. Wir freuen uns, dass Dildar hier ist und wir ihn bald auf dem Platz sehen werden.“

Gemeinsam mit Athletiktrainer Tim Geidies arbeitet er bereits wieder auf dem Trainingsplatz und soll bald ins Mannschaftstraining zurückkehren.