SG Wattenscheid: Britscho nach 0:4-Klatsche restlos bedient

Die SG Wattenscheid 09 hat zuhause gegen den Tabellenletzten SV Straelen mit 0:4 verloren. Trainer Christian Britscho sprach im Anschluss Klartext.

Was für ein bitterer Abend für die SG Wattenscheid 09! Nach zuletzt aufsteigender Form sollte gegen das Schlusslicht der Regionalliga West endlich mal wieder ein Dreier her. Doch das ging gründlich in die Hose: Der SGW verlor das Kellerduell gegen den SV Straelen mit 0:4. Nach ordentlichem Beginn zerfielen die Wattenscheider im zweiten Durchgang phasenweise in ihre Einzelteile und wurden vom bis dahin punktlosen SVS abgeschossen.

Trainer Christian Britscho fand auf der Pressekonferenz deutliche Worte an seine Spieler. „Die Stimmung vor dem Spiel war eigentlich gut und die ersten 30 Minuten haben das auch wiedergespiegelt. Aber wenn diese halbe Stunde nicht gewesen wäre, hätte ich nie gedacht, dass wir eigentlich eine richtig gute Trainingswoche hatten“, meinte der 52-Jährige. „Wir hatten unsere Chancen, um in Führung zu gehen, haben die aber nicht genutzt. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir nach 30 Minuten von unserem Plan und den Vorgaben abzuweichen und nicht mehr die Bereitschaft hatten, jeden nötigen Meter zuzulaufen.“

Kritik an Führungsspieler

Besonders seine etablierten Spieler kritisierte der SGW-Coach. „Wenn man so agiert, wie wir das bei den ersten zwei Gegentoren gemacht haben, obwohl das alles vorher klar zugeteilt war, dann muss man sich nicht wundern. Wir haben jetzt lange die schützende Hand über alles gehalten, aber nach diesem Spiel muss man einfach sagen, dass man so nicht auseinanderfallen darf und da wünsche ich mir auch, dass mehr von den erfahrenen Spielern vorangehen und Verantwortung übernehmen. Das war heute zu wenig. Das werden wir den Jungs ganz klar aufzeigen, was sie da für eine Scheiße produziert haben.“

Lobende Worte fand Britscho im Anschluss noch für die anwesenden Fans, die die Mannschaft auch nach Schlusspfiff noch aufmunterten und unterstützten. „Dass wir nach einem 0:4 gegen den punktlosen Tabellenletzten von der Kurve nicht ausgepfiffen und beschimpft wurden, ist das Beste, was an diesem Tag passiert ist“, betonte der Trainer. „Vielen Dank dafür, das war außergewöhnlich. Auch wenn ich mich frage, womit wir das nach diesem Auftritt verdient haben.“

Die SGW hat nun zwei Wochen Zeit, um sich über die Pleite Gedanken zu machen, denn das nächste Spiel steht erst am 1. Oktober bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln an. Britscho kündigte intensive Gespräche an. „Wir werden das Spiel sowohl in Einzelgesprächen als auch in der gesamten Videoanalyse besprechen und dann wird glaube ich jeder wissen, was ich gemeint habe. Wir hätten es viel besser machen können, aber jetzt müssen wir zwei Wochen lang mit so einer miesen Laune rumlaufen.“