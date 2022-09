Regionalliga West: SCP gegen Rödinghausen - Spitzenspiel der Top-Offensiven

Am Samstag steigt in der Regionalliga West das Spitzenspiel zwischen dem bisher ungeschlagenen SC Preußen Münster und SV Rödinghausen.

Der 9. Spieltag in der Regionalliga West hat einige interessante Partien auf dem Zettel stehen. Besonders in der Tabellenspitze geht es um viel. Der noch bislang ungeschlagene Tabellenführer des SC Preußen Münster wird am Samstag zum Spitzenspiel auf den Zweitplatzierten SV Rödinghausen treffen.

Preußen Münster spielt eine fast perfekte Saison und wird bereits von vielen als der nächste Aufsteiger in die 3. Liga gehandelt. Die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Hildmann ließ bislang nur in einer Partie Punkte liegen. Am 5. Spieltag trennte sich Münster mit einem 1:1 von Borussia Mönchengladbach II.

Wenn am Samstag der SV Rödinghausen im Preußenstadion zu Gast ist, könnte es zu einem Wechsel an der Spitze kommen. Auch Rödinghausen spielt eine tolle Saison. Zwar hat die Mannschaft von Trainer Carsten Rump eine Partie mehr auf dem Konto als der kommende Gegner, dennoch belegt der SV nach sechs Siegen und zwei Niederlagen mit 18 Punkten den zweiten Rang und könnte sich bei einem Erfolg an Münster mit 19 Punkten vorbei an die Spitze schieben.

Derweil gibt es eine weitere gute Nachricht für den SV Rödinghausen. Kurz vor dem Topspiel in Münster gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit Cheftrainer Rump vorzeitig bis 2025 verlängert wurde. Alle Infos zur Vertragsverlängerung gibt es hier.

Aufeinandertreffen der besten Offensiven

Wenn am Samstag Münster auf Rödinghausen trifft, spielt nicht nur der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten, sondern es treffen auch die zwei besten Offensiven der Liga aufeinander. Preußen Münster traf in sieben gespielten Partien 20 Mal ins Schwarze. Rödinghausen erzielte in acht Partien einen Treffer mehr und hat somit 21 Tore auf dem Konto.

Ein Garant für den Erfolg der Rödinghausener ist in dieser Saison Angreifer Marceta Damjan. Der Bosnier erzielte in bislang fünf Saisonspielen fünf Treffer. Auch SV-Spieler Vincent Schaub machte in der laufenden Saison bereits auf sich aufmerksam. In sieben Spielen steuerte der 23-jährige Rechtsaußen vier Treffer für seine Mannschaft bei.

Auf Seiten der Münsteraner stehen Henok Teklab und Andrew Wooten ganz oben auf der Torjägerliste. Beide Spieler erzielten in der laufenden Spielzeit jeweils vier Tore. Doch nicht nur die Offensivabteilung beider Mannschaften ist in dieser Saison auf der Höhe. Auch in der Abwehr machen beide Mannschaften bislang einen guten Job. Preußen Münster bekam bislang nur vier Gegentreffer eingeschenkt. Der SV Rödinghausen stellt mit sechs Gegentreffern die zweitbeste Verteidigung der Liga.