SV Straelen: Munsters-Zwillinge träumen vom Profifußball

Joep Munsters ist in diesem Sommer von VVV Venlo zum SV Straelen gewechselt und sprach mit RS über seine Ziele und die neue Saison.

Joep Munsters ist einer von vielen Neuzugängen beim SV Straelen. Mit seinem Zwillingsbruder Niek ist er in diesem Sommer vom niederländischen Zweitligisten VVV Venlo an die Römerstraße gewechselt. „Es ist etwas Besonderes für mich, mit meinem Bruder zusammenzuspielen. Wir genießen das und probieren immer, uns gegenseitig zu unterstützen“, freute sich der 20-Jährige über den gemeinsamen Wechsel.

In der vergangenen Saison waren die Zwillinge fester Bestandteil des Venloer Profi-Kaders, bekamen jedoch schlussendlich trotzdem nicht die erwünschte Perspektive aufgezeigt. Munsters kam unter Trainer Jos Luhukay auf insgesamt 676 Einsatzminuten in 15 Ligaspielen.

Obwohl die Fahrt zu ihrem neuen Verein nur unwesentlich länger ist als es vorher zum VVV-Gelände der Fall war, sind die Brüder sogar nach Straelen gezogen, um sich voll auf die neue Aufgabe zu konzentrieren. Von dort aus wollen sie nun den nächsten Schritt in Richtung Profifußball gehen.

Der Mittelfeldspieler hatte schon seit längerem das Ziel, sich auch in Deutschland zu beweisen. Der Linksfuß war zuvor bei mehreren Regionalligisten im Gespräch und stellte sich auch bei der U23 des FC Schalke 04 vor. Am Ende entschied er sich dann aber für die Grün-Gelben. „Ich denke, es ist ein guter Schritt für mich, um den deutschen Fußball besser kennenzulernen und mich als Fußballer weiterzuentwickeln. Letztes Jahr habe ich 15 Spiele gemacht. Ich möchte jetzt mal eine Saison spielen, in der ich 30 absolviere“, unterstrich der Niederländer seine Ambitionen.

In den sechs bisherigen Ligaspielen stand er vier Mal in der Startelf und durfte zuletzt auch gegen Preußen Münster (0:2) wieder über 72 Minuten auf dem Feld stehen. Bei seinem Bruder, der etwas offensiver orientiert ist, sieht das noch anders aus. Der sammelte bislang erst 44 Einsatzminuten in der Regionalliga und kam gegen Münster gar nicht zum Einsatz.

Nach dem Rücktritt von Sunday Oliseh soll aber wohl in den nächsten Tagen ein neuer Cheftrainer beim SVS vorgestellt werden. Dann werden die Karten in puncto Startelfeinsätzen vielleicht wieder neu gemischt.