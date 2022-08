Alemannia Aachen: Verkorkster Start - das sagt der Sportdirektor

Alemannia Aachen blickt auf einen verkorksten Start in die Saison 2022/2023 zurück. Zwei Punkte aus drei Spielen sind zu wenig für die Ansprüche in der Kaiserstadt.

1:2 in Oberhausen, 2:2 gegen Düren, 1:1 bei Fortuna Düsseldorf II: So lauten die bisherigen Ergebnisse von Alemannia Aachen in der Regionalliga West. Da das Münster-Spiel verlegt wurde, steht die nächste Partie für die Alemannia erst am 19. August beim Wuppertaler SV an. Zeit, um eine erste Mini-Bilanz zu ziehen.

"Wir können mit unserem Start nicht zufrieden sein. Wir haben uns das punktemäßig anders vorgestellt. Das Düsseldorf-Spiel war schon aufgrund der anstehenden zweiwöchigen Pause sehr wichtig, leider ist es uns nicht gelungen zu gewinnen", erklärt Helge Hohl gegenüber RevierSport.

Wir sind von unserem Kader absolut überzeugt. Wir haben eine gute Mannschaft beisammen und werden das auch in den nächsten Wochen beweisen. Helge Hohl

Aachens Sportdirektor ist sich sicher, dass viel mehr in den drei Spielen drin gewesen ist. Auch deshalb ist er positiv gestimmt, was den weiteren Saisonverlauf betrifft. Hohl: "Man muss jedes Spiel individuell betrachten. Gegen Oberhausen haben wir uns genügend Torchancen herausgespielt und hatten auch ein paar Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns. Gegen Düren haben wir aus unserer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit zu wenig Torchancen kreiert. Im letzten Drittel sind wir nicht gut gewesen. Gegen Düsseldorf haben wir ein überlegenes Spiel geführt, da hat die Ruhe gefehlt, um das Ding über die Linie zu drücken. Aber wir machen weiter und werden dann auch Erfolgserlebnisse feiern."

Denn Hohl stellt auch klar, dass die Mentalität, Einstellung in der Mannschaft stimmt. "Das sind aber auch Grundvoraussetzungen", schiebt er hinterher. Das werden auch die Fans so sehen. Diese waren mit über 11.000 Besuchern auch zahlreich zum ersten Heimspiel gegen Düren am Tivoli erschienen. Hohl hofft, dass die Alemannia-Anhänger schon bald auch den ersten Saisonsieg feiern können. "Wir sind von unserem Kader absolut überzeugt. Wir haben eine gute Mannschaft beisammen und werden das auch in den nächsten Wochen beweisen", sagt Hohl.